Hallan en fosa clandestina a Ruth y Oswaldo, jóvenes que desaparecieron en Tecoanapa

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una semana después de ser privados de su libertad, los cuerpos de Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18, de la localidad de Xalpatlahuac, municipio de Tecoanapa, fueron encontrados por familiares en una fosa clandestina, cerca de un campamento de una organización criminal.

Mientras que, en el municipio de Atenango del Río, siete hombres integrantes de tres familias desaparecieron el sábado por la tarde cuando regresaban de trabajar. Este lunes las autoridades difundieron las fichas de búsqueda.

El hallazgo de los cuerpos de Ruth y Oswaldo se registró la tarde del domingo, pero fue hasta la noche que familiares confirmaron la identidad de los cadáveres.

Hasta la tarde de este lunes, 24 horas después de la localización sin vida de los jóvenes, el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) mantenían silencio del caso y no habían desactivado sus fichas de búsqueda.

El medio digital El Faro de la Costa Chica reveló que luego del hallazgo que hicieron autoridades de un campamento clandestino usado por criminales en el punto conocido como Las Antenas, familiares y vecinos de Xalpatlahuac emprendieron la búsqueda de los jóvenes en la zona.

Los jóvenes fueron localizados a unos 50 metros del campamento en una fosa clandestina ubicada a orillas de un camino de terracería que comunica a la comunidad de Xalpatlahuac con la de Chautipa, ruta en la que la pareja fue privada de su libertad por hombres armados, el domingo 12 de abril, cuando se dirigían a una huerta a bordo de una motocicleta. Los cuerpos estaban en estado de descomposición.

El domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGRO) informó que la Policía Estatal y el Ejército encontraron un campamento clandestino con armamento, droga y ropa táctica usado por supuestos integrantes del crimen organizado.

En el mismo contexto de violencia, siete hombres, en su mayoría familiares, fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte de la entidad.

Las presuntas víctimas habrían sido interceptadas alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado 18 de abril cuando regresaban de trabajar, informaron fuentes de la región.

Familiares de cuatro de las víctimas presentaron su denuncia por la desaparición y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ha emitido sus fichas de búsqueda.

Se trata de los hermanos Mario y Asunción Bello Escamilla, de 54 y 41 años, así como de los hijos de uno de ellos Diego y Valente Bello Agustín, de 19 y 18 años.

Los otros tres desaparecidos son Sebastián Riquelme, Heriberto y Cristobal Pineda.

Familiares exigieron al gobierno estatal y al federal implementar todos los recursos disponibles para la localización con vida de sus seres queridos.