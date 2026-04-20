Higinio Martínez pide a Morena que se respeten las candidaturas de Mexiquenses de Corazón

TOLUCA, Edomex (apro).- De cara a la elección de ayuntamientos, diputados locales y federales de 2027, el senador Higinio Martínez pidió a las dirigencias nacional y estatal de Morena respetar las candidaturas en que su expresión, Mexiquenses de Corazón, ofrezca posibilidades de triunfo.

Durante un acto político realizado en el Salón Rojo del Club Toluca, también extendió sus “manos fraternas”, sus ideas y experiencia a la gobernadora Delfina Gómez para consumar el proyecto de transformación de los mexiquenses.

“No queremos las candidaturas para perder, queremos presidentes municipales y diputados, sabemos dónde tenemos posibilidades de ganar, dónde tenemos merecimientos, dónde las encuestas nos favorecen, entonces pedimos que se nos respeten los espacios que ya tenemos y aquellos donde nuestras compañeras y compañeros sean los mejor posicionados”, refirió el legislador ante unos 8 mil congregados.

Indicó que a Mexiquenses de Corazón, la corriente morenista por él fundada, no le interesa propiciar un resultado adverso, sino defender a Morena, su derecho a participar y a contribuir con el triunfo en la elección del próximo año.

“A los dirigentes nacionales y estatales de Morena les decimos que los Mexiquenses de Corazón contribuirán para que el proceso electoral se apegue a principios y reglas; si han de ser encuestas, nos sujetaremos a ellas, entendiendo que serán verificables y transparentes para tranquilidad de todos”, manifestó.

Aclaró que “quienes vayan a la reelección, saben que recibirán nuestro apoyo para que se cristalice esta posibilidad, en tanto se haya cumplido con el compromiso de trabajar para su gente”.

También ofreció a la titular del Ejecutivo estatal y a quienes dirigen la política en la entidad mexiquense, sus ideas, experiencia, y sus dos manos fraternas, compañeras de muchos años, “más que los tres que llevan en el gobierno”, y las de Mexiquenses de Corazón “que deberían utilizarse para sacar adelante, con más fuerza, con más rapidez, el proyecto de transformación mexiquenses”.

“Me pongo a disposición del Ejecutivo estatal si así lo requiere. No deje mis manos en el vacío, muchos años estuvimos unidos, nos permitieron abrazarnos cotidianamente, llorar, reír, desde que ganamos la presidencia municipal de Texcoco hasta 2023 que ganamos la gubernatura del estado. La pregunta es por qué ya no son necesarias estas manos, este abrazo, esas ideas, no era así, no es así”, expuso.

Estas aclaraciones, confió, serán tranquilidad de muchos, mejorarán su optimismo y erradicarán escenarios catastróficos.

Durante el evento, Martínez Miranda estuvo arropado por alcaldesas y alcaldes como los de Texcoco, Ecatepec, Los Reyes La Paz, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tultepec, Teoloyucan, Atlacomulco e Ixtlahuaca; también por diputados locales y federales e, incluso, por la excandidata priista a la gubernatura, Alejandra del Moral.

En algún momento, los asistentes corearon “gobernador, gobernador”, aunque Martínez Miranda afirmó, desde el estrado, que, por ahora, esa no era la razón de su convocatoria.

Reconoció que la reunión celebrada en la capital mexiquense podría generar alguna inquietud (aunque no lo especificó, en alusión a otras expresiones morenistas, como la encabezada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte; o la de la mandataria mexiquense), pero afirmó que Mexiquenses de Corazón está haciendo las cosas de forma correcta. “Quién nos puede impedir el derecho a reunirnos”, cuestionó.