Hospital de alta especialidad de Ixtapaluca atiende a tres heridos en Teotihuacán: IMSS Bienestar

Cuerpos de rescate en Teotihuacán . Foto: Eduardo Verdugo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En seguimiento a las personas lesionadas en el sitio arqueológico de Teotihuacán, el IMSS Bienestar informó que tres pacientes fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para seguir su atención médica y recibir valoración especializada.

En un comunicado para actualizar el estado de salud de los afectados, detalló que de esas tres personas, una es menor de edad, por lo que fue referido junto con su madre para garantizar su acompañamiento durante todo el proceso de atención. Dijo que ella también recibirá atención médica en dicha unidad.

En un primer comunicado, la dependencia dijo que atendía a siete personas lesionadas. Más tarde corrigió a seis y dijo que tres permanecen en el Hospital General de Axapusco, donde continúan bajo observación médica y seguimiento clínico permanente.

Y enfatizó: “Todas y todos reciben manejo integral por parte de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna, de acuerdo con su evolución clínica”.

El IMSS Bienestar aseguró que las y los pacientes se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante por parte del personal de salud, “que brinda atención profesional, oportuna y con sentido humano para salvaguardar su bienestar y recuperación”.