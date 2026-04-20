Incendio en fábrica en Ecatepec moviliza a más de 300 elementos de emergencia (Video)

Incendio en fábrica en Ecatepec moviliza a más de 300 elementos de emergencia. Foto: Facebook: Protección Civil y Bomberos Ecatepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un incendio en una fábrica pigmentos y pegamentos para calzado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, generó la movilización de más de 300 elementos de emergencia tanto mexiquenses como capitalinos.

El siniestro ocurrió durante la noche del pasado domingo 19 de abril y las primeras horas de este lunes en dos bodegas ubicadas sobre la avenida Hierro, en la zona industrial de Cuauhtémoc Xalostoc.

De acuerdo con los reportes, las llamas alcanzaron 15 metros de altura, afectando alrededor de dos mil metros cuadrados, lo que ocasionó una densa columna de humo negro.

Debido a la magnitud del incendio al sitio arribaron bomberos, policía municipal, estatal, Marina y cuerpos de emergencia de municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, así como de la Marina y elementos de la Ciudad de México.

Las maniobras para contrarrestar el percance se prolongaron durante más de tres horas y fueron realizadas bajo la coordinación del director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, Juan Jesús Clara González, y el director operativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, Edmundo Francisco Esquivel Fuentes.

Esto incluyó la suspensión del servicio eléctrico y la evacuación de más de 100 personas que se encontraban en los alrededores, con la finalidad de evitar mayores riesgos.

Las autoridades informaron que el incendio fue sofocado sin reporte de personas lesionadas ni fallecidas. Asimismo, Protección Civil y Bomberos de Ecatepec detalló que el departamento de Normatividad realizó la suspensión temporal de actividades hasta que se autorice el funcionamiento del inmueble.

Por ahora se mantienen acciones de vigilancia preventiva para la seguridad de los residentes de la zona.

Algunos vecinos aseguraron escuchar un fuerte estruendo, lo que provocó que se despertaran durante la madrugada de este lunes, generando un ambiente de temor por la rápida expansión del fuego.