Investigan causas de incendio de restaurante de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro).- El restaurante el “Muchacho Alegre”, propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía, se incendió la noche del domingo último. El fuego según fuentes extraoficiales habría sido provocado deliberadamente, sin embargo, autoridades locales aun no confirman esta versión.

Medios locales señalan que, según testigos del hecho, el fuego ocurrió luego de que una persona dejara una mochila en el lugar con un artefacto inflamable, aunque ni Protección Civil ni la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán lo han confirmado.

El incendio se desató mientras el restaurante seguía en funciones y con comensales en su interior. El lugar está ubicado en playa norte en Mazatlán, y no se reportaron heridos, solo daños materiales y la evacuación de alrededor de 80 personas.

Ricardo Velarde Cárdenas, propietario del establecimiento, dejó el cargo como secretario de Economía del gabinete de Rubén Rocha Moya debido a las diligencias por la desaparición de Carlos Emilio, turista de Durango desaparecido en octubre del año pasado en otro establecimiento de su propiedad llamado Terraza Valentinos, ubicado en plena zona dorada de Mazatlán.