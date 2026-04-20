Ramírez Bedolla revictimiza a ambientalista asesinado; lo tilda de prestamista

MORELIA, Mich. (apro).-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla optó por la revictimización del ambientalista, Lázaro Mendoza, de la comunidad de Paramúen, municipio de Salvador Escalante, quien fuera asesinado la semana pasada. El mandatario desestimó su calidad de activista y lo señaló como prestamista y productor de aguacate.

Lázaro, salió el martes 14 de abril para trabajar en una huerta, de camino realizó un reporte para Fragua Radio -donde era colaborador- en la comunidad de El Querendal, y a partir de las tres de la tarde su familia dejó de tener contacto con él. La Fiscalía General del Estado confirmó el sábado que tras los peritajes en materia de ADN, se comprobó que los restos detectados a bordo de una camioneta calcinada eran de él.

Este lunes en rueda de prensa, cuestionado sobre los asesinatos que se han venido registrando de defensores ambientales en Michoacán, uno de ellos Lázaro, y el otro Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de la localidad de El Zangarro, en el municipio Villa Madero –ocurrido el 12 de abril-, el gobernador trazó línea en ambos casos, al asegurar que no son iguales.

“En el caso de Villa Madero sí se trata de un ambientalista; en el caso de Santa Clara del Cobre (Salvador Escalante) no, es una persona que se dedicaba al aguacate, tenía huertas de aguacate y también era prestamista”, aseguró.

Alfredo Ramírez subrayó que son casos muy diferentes y que en los dos ya la Fiscalía General del Estado está actuando, “ya hay operativos en Villa Madero para dar con los responsables y, en el caso de Santa Clara del Cobre, ya se giró orden de aprehensión contra el presunto responsable, que caerá en los próximos días, estoy seguro”.

También, el mandatario aprovechó el tema para asegurar que “en Michoacán es donde más se avanza contra la impunidad. Todos los casos son importantes, todos los casos son relevantes y se tiene que llevar ante la justicia, ante los jueces, a los responsables”.