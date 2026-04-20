Trabajadores del sector salud de Veracruz protestaron en 60 hospitales y centros de salud. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro)- Trabajadores del sector salud realizaron protestas en 60 hospitales y jurisdicciones sanitarias en Veracruz, donde exigieron el cumplimiento de un pliego petitorio de 24 demandas, así como la destitución de funcionarios del sector.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud informaron que las movilizaciones derivan de la falta de respuesta a solicitudes presentadas de manera formal ante la actual administración.

Los trabajadores denunciaron que tras más de un año de gestiones sin solución se determinó realizar una asamblea permanente pacífica, al considerar que la situación afecta tanto a trabajadores como a la operatividad de los servicios de salud en el estado.

Entre las principales demandas se encuentran el abasto suficiente de insumos médicos, la asignación inmediata de plazas escalafonarias, el pago de prestaciones pendientes —como uniformes, viáticos y medidas de fin de año—, así como la entrega de equipo de protección y la regularización de cambios de adscripción.

También exigen la expedición de nombramientos definitivos, la rehabilitación de infraestructura, la renovación del parque vehicular, el respeto a las condiciones generales de trabajo y la suspensión de procesos de transferencia de personal al IMSS-Bienestar hasta que se resuelvan adeudos y procesos laborales.

Además, el sindicato solicitó la destitución de tres funcionarias de los Servicios de Salud de Veracruz, a quienes señalan por presuntas omisiones administrativas que afectan derechos laborales.

Los trabajadores solicitan la destitución de Marcela Pozos Gerónimo, subdirectora de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Veracruz; Ana Victoria López Pérez, jefa del Departamento de Prestaciones Sociales al Personal; y Noelia Lagunes Calderón, jefa del Departamento de Administración de Personal.

Gobierno estatal responde

Sobre estas protestas, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó en conferencia de prensa que ya se mantiene diálogo con una parte del sindicato para revisar las demandas.

Indicó que algunos trabajadores han sido transferidos de esquema laboral al IMSS Bienestar, por lo que se debe analizar si existen adeudos pendientes o si se trata únicamente de cambios administrativos.

“Si se le debe al trabajador, se tiene que pagar. Si no se le debe y es una transferencia, cambiaron de patrón”, señaló.??

Asimismo, afirmó que el sistema de salud bajo el modelo IMSS-Bienestar mantiene un abasto cercano al 90 por ciento en medicamentos e insumos, y reiteró que las peticiones serán revisadas para determinar cuáles procede