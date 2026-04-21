Accidente de convoy militar deja tres soldados muertos y seis heridos (Video)

CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Un accidente vial registrado en la carretera federal que va de Ciudad del Carmen, Campeche, a Frontera, Tabasco, a la altura de la comunidad de Nueva Esperanza, provocó la muerte de tres elementos del Ejército Mexicano y dejó a varios heridos.

El percance involucró a una unidad perteneciente al 11/o Batallón de Infantería, la cual formaba parte de un convoy que circulaba por dicha vía.

Según los informes preliminares, el incidente ocurrió cuando el vehículo militar colisionó contra otra unidad durante el tránsito del convoy. Tras el impacto, la unidad oficial se incendió, lo que complicó las labores de rescate y auxilio inmediato en el sitio del siniestro.

#CirculaEnRedes ?? Difunden imágenes después del accidente ocurrido la tarde de este martes donde hay un vehículo del ejército involucrado pic.twitter.com/QGIiQRWVlO — xevt - xhvt (@xevtfm) April 21, 2026

El saldo confirmado hasta el momento indica el fallecimiento de tres integrantes de las fuerzas armadas. Dos de los elementos perdieron la vida en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el tercer efectivo falleció mientras era trasladado a un centro médico para recibir atención de urgencia.

En relación con los lesionados, cuatro militares fueron derivados a distintos hospitales en Ciudad del Carmen para su atención especializada. Adicionalmente se reportó que dos civiles que se encontraban a bordo de una grúa al momento del incidente también resultaron heridos y recibieron asistencia médica por parte de los servicios de emergencia.

Autoridades federales y cuerpos de rescate se presentaron en la zona para atender a los afectados, asegurar el área y realizar los peritajes correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas y la mecánica de los hechos acontecidos en este tramo carretero. La Secretaría de la Defensa Militar no se ha pronunciado al respecto.