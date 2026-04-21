Agentes de la Fiscalía de Guanajuato propinan golpiza a reportero en Juventino Rosas

JUVENTINO ROSAS, Gto. (apro).- El reportero guanajuatense Mako Sierra fue golpeado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado cuando cubría un operativo en la comunidad San Antonio de las Maravillas, ubicada en los límites de Juventino Rosas con Celaya.

Desde hace varios días se han registrado diversos operativos en la zona tras el hallazgo de fosas clandestinas en la región, pero la actuación de los agentes de investigación criminal ha generado protestas de los habitantes que denuncian abuso de autoridad.

La mañana del lunes, el reportero colaborador de varios medios de comunicación del estado daba cobertura a un nuevo operativo que incluyó el cateo en varios inmuebles de San Antonio de las Maravillas y la detención de un joven.

Sierra narró que, al llegar al lugar, comenzó a registrar que policías ministeriales golpeaban a algunas mujeres habitantes de la comunidad, cuando se presentó un agente y, al mostrar su credencial de prensa, le pidieron retirarse. Se alejó para buscar otro ángulo, pero al verlo llegaron elementos de la Fiscalía de Guanajuato y comenzaron a golpearlo.

Aunque corrió e intentó irse, otros elementos que se bajaron de una camioneta RAM lo interceptaron. Uno de ellos le pegó con un arma larga y lo hizo caer al piso, y al menos seis policías ministeriales comenzaron a patearlo.

"Trataban de quitarme el teléfono. Yo el teléfono lo traía en el pecho, estaba hecho bolita, cuando veo que uno de ellos agarra el arma corta y me pega con la cacha en la cabeza, en la parte izquierda. Eso me destanteó y solté el teléfono, mi reacción fue cubrirme la cabeza", contó el reportero.

Ya con el teléfono en mano en el que había evidencia de las agresiones a habitantes de San Antonio de las Maravillas, los agentes de investigación criminal lanzaron una amenaza al reportero: "La próxima te levantamos", aseguró que le dijo uno de ellos.

Mako Sierra se levantó y se fue a intentar resguardarse cuando se encontró con otro colega, a quien le contó lo que había sucedido. Ambos llegaron hasta la carretera, en la entrada a la comunidad, donde comenzó a sentirse mal.

"Me dieron dolores de cabeza, me senté, empecé a vomitar y ya no supe más porque me desmayé". En el lugar, su compañero del medio digital La Crónica de Guanajuato comenzó a hacer una trasmisión en vivo para denunciar lo que había ocurrido y pedir el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Aunque por el lugar pasaron otras camionetas de la Fiscalía del Estado, ignoraron la petición del reportero y siguieron su camino.

Mako Sierra fue trasladado al hospital comunitario de Juventino Rosas para ser atendido. El diagnóstico fue hematomas en la cabeza y un esguince por los golpes.

El reportero se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Juventino Rosas para presentar una denuncia que quedó con el expediente número 44657/2026 por los delitos de lesiones, robo (por el teléfono celular) y omisión de los servidores públicos que no lo auxiliaron cuando quedó tendido a un costado de la carretera.

Fiscalía abre una investigación

La Fiscalía, a través de un comunicado de prensa, aseguró que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

"Esta institución no tolera conductas de abuso, intimidación ni uso indebido de la fuerza", dice el comunicado en el que se asegura que va a brindar acompañamiento para garantizar la atención médica.

La actuación de los agentes ministeriales llevó a habitantes de la comunidad a bloquear la carretera Celaya-Juventino Rosas hasta que liberaron al joven que había sido detenido en los operativos.

Habitantes tenían bloqueada la carretera Celaya-Juventino Rosas con piedras, que comenzaron a quitar poco después de las 6 de la tarde, cuando regresó a la comunidad el joven que había sido detenido. La madre denunció que presentaba varios golpes, por lo que fue trasladado para recibir atención médica y ser valorado.

El antecedente

La tensión en San Antonio de las Maravillas por la actuación de la policía ministerial comenzó hace unos días, y el 16 de abril comenzaron a circular videos de habitantes que confrontaron a los agentes tras la detención de dos jóvenes.

Los agentes de investigación criminal viajaban en dos vehículos con armas largas y el rostro cubierto, pero se identificaron como personal de la Fiscalía.

Vecinos acusaron a los agentes de detenerlos de manera ilegal y obligarlos a cavar en una zona de sembradíos, entre gritos, los habitantes lograron la liberación de los dos detenidos, mientras la Fiscalía local aseguró que la diligencia se realizó con apego a la ley.