Atacan con drones explosivos caravana de autoridades en Jalisco; agresores huyen a Zacatecas

JALISCO (apro).- Un convoy de civiles armados atacó con drones cargados con explosivos, armas largas y vehículos con blindaje artesanal —conocidos como “monstruos”— a una caravana de fuerzas de seguridad en el norte de Jalisco.

El enfrentamiento ocurrió en la franja limítrofe entre Jalisco y Zacatecas, entre las comunidades de El Laurel y La Hiedrita, en el municipio de Santa María de los Ángeles, y estuvo dirigida contra elementos de la Policía Estatal, corporaciones municipales de Huejúcar y Colotlán, así como de la Guardia Nacional (GN), informó el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

“Se reportó la presencia de ‘monstruos’ y camionetas con personas armadas que, al parecer, venían del lado de Zacatecas hacia Jalisco. Se pidió apoyo de autoridades estatales y municipales. Fueron agredidos con disparos de arma de fuego y con drones que les arrojaron explosivos. Se replegaron para garantizar la seguridad y los agresores se dirigieron hacia Zacatecas”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con disparos y artefactos explosivos lanzados desde drones, lo que obligó al repliegue de las corporaciones. Los agresores lograron huir hacia territorio zacatecano.

No se reportaron elementos de seguridad lesionados ni fallecidos. Alarcón Estrada añadió que, debido a que el ataque ocurrió durante el día, fue posible detectar los drones, uno de los cuales fue derribado, aunque no pudo ser localizado.

"Afortunadamente dentro de lo que cabe, pues era todavía de día. Había forma de observar el tema de los drones que, por cierto, uno de los drones fue bajado con disparos de arma de fuego por las propias autoridades estatales", subrayó.

El funcionario reconoció que este tipo de hechos se repiten en las zonas limítrofes con Zacatecas y Michoacán, donde la presencia de grupos armados y el hallazgo de cuerpos han sido constantes. Los agresores no fueron detenidos.

Multihomicidio en La Nogalera, Guadalajara

Un ataque al interior de una vivienda deshabitada en la colonia La Nogalera de Guadalajara dejó tres personas muertas —dos por heridas con arma punzocortante y una calcinada— y dos más lesionadas, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco. El hecho ocurrió en el cruce de las calles 18 de Marzo y Café, tras un reporte al 9-1-1 por el incendio de una casa habitación.

Al arribar, policías de Guadalajara encontraron el inmueble de dos plantas en llamas. En el sitio localizaron a un hombre con quemaduras y heridas por objeto punzocortante, por lo que solicitaron la intervención de Protección Civil y Bomberos, quienes controlaron el fuego.

Tras sofocar el incendio, en la planta baja y en el patio —donde se registraron daños parciales— fueron localizadas tres personas inconscientes, además de otro lesionado.

Paramédicos confirmaron que un hombre murió calcinado, mientras que otro hombre y una mujer presentaban heridas por arma punzocortante y ya no contaban con signos vitales. Dos hombres lesionados —uno dentro del inmueble y otro en el cruce de Frijol y Café, con heridas en el cuello— fueron trasladados a la Cruz Verde Delgadillo Araujo en estado regular.

Alarcón Estrada indicó que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación manifestó que al parecer el inmueble está vinculado con actividades de narcomenudeo, aunque subrayó que se trata de una hipótesis en verificación.

"Al parecer, todo esto está en el campo de… un lugar donde pudiera haber venta de droga, narcomenudistas o algo porque es un lugar que estaba deshabitado. Pero como dije, se está en la investigación. También tenemos dos lesionados, se encuentran pues mal, al parecer las lesiones son causadas por arma blanca. Estaremos dándole seguimiento tanto a los lesionados como a lo que sucedió con mayor precisión a través de las investigaciones que en el campo está haciendo en este momento la Fiscalía", declaró el funcionario.

Sobre los lesionados, precisó que su estado de salud es delicado. El funcionario reconoció que en la zona ya se habían registrado hechos violentos previos.

“Bueno. Suele haber en algunas ocasiones, ustedes mismos han dado reporte sobre este tipo de acontecimientos en una ciudad tan grande como lo es la zona metropolitana, aún con la presencia de autoridades, con las detenciones que se ha hecho en varias ocasiones por parte de los municipios y del estado, al igual que con las autoridades federales. Bueno, seguimos teniendo esa problemática, pero se está trabajando para combatirla", apuntó.

Aun con operativos y detenciones reportadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, la violencia persiste en puntos identificados del área metropolitana.