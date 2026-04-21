Detienen a director de policía y a comandante de Tecolutla; están ligados a asesinato de 2 taxistas

Detienen a director de policía y comandante de Tecolutla; están ligados a asesinato de dos taxistas. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía estatal confirmó la detención del director de la policía y el comandante del municipio de Tecolutla, al norte de Veracruz, tras la privación ilegal y la localización sin vida de dos taxistas el fin de semana.

También se informó del desarme de la policía y del cateo a la comandancia donde fueron asegurados casquillos balísticos, un teléfono celular, hierba seca con características similares a las de la marihuana, una pipa, una mochila y un dispositivo DVR.

Cabe recordar que los taxistas Esteban de Jesús Luna, de 31 años, y Julián Bernardino García, de 58 años, fueron hallados con huellas de violencia en la localidad de La Vigueta. Según los testimonios de sus compañeros, fueron privados de la libertad tras asistir a un servicio.

Por estos hechos, la fiscalía informó de la detención y vinculación a proceso de los dos policías por el delito contra las instituciones de seguridad pública, por lo que dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 99/2026.

“Se informa que la detención de Plácido “N” y Gerardo “N”, se origina en las investigaciones realizadas respecto de los hechos acontecidos el 16 de abril en la localidad La Vigueta, perteneciente al municipio de Tecolutla, por la privación de la libertad de dos personas que se desempeñaban como conductores de taxi, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida al día siguiente en la localidad Pedernales, perteneciente al municipio de Nautla”, señaló la fiscalía en un comunidado.

Paralelamente, fuerzas federales y estatales realizaron un cateo al interior de la comandancia de la policía municipal de Tecolutla.

Como resultado del operativo, se aseguraron diversos indicios presuntamente vinculados a la comisión de un delito en dicho municipio. Sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle confirmó el desarme de la policía municipal y que el director de seguridad no contaba con certificación de control y confianza.