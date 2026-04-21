Detienen a sujeto por pornografía infantil; pretendía llevarse a una menor de 14 años

La Fiscalía de Oaxaca detuvo al hombre tras recibir una alerta de la madre de la víctima. Foto: Fiscalía Genreal del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes detuvo en flagrancia a un hombre, al que identificó como J. G. A. J., como probable responsable del delito de pornografía infantil en agravio de una víctima de 14 años.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Oaxaca al detallar que la intervención fue inmediata por la denuncia oportuna a través de una plataforma digital de atención ciudadana que activó el operativo de emergencia.

Mencionó que el imputado contactó a la adolescente de 14 años mediante redes sociales y, por lo pronto, se encuentra bajo prisión preventiva.

La intervención ministerial se originó el 16 de abril, luego de que la madre de la víctima, al detectar conversaciones irregulares en el teléfono de su hija, denunció a través de las plataformas digitales de atención ciudadana.

Ante la alerta, la Fiscalía activó un operativo de emergencia a través de la Agencia Estatal de Investigaciones en San Luis Beltrán, Oaxaca, logrando la captura del sujeto en el momento en que pretendía trasladar a la víctima a otro sitio.

De acuerdo con la investigación, el imputado estableció contacto con la adolescente a través de Instagram y WhatsApp, plataformas utilizadas para el envío de material explícito y el acoso constante.

Tras la detención, el juez de control calificó de legal la captura y comunicó la imputación. Actualmente, el acusado se acogió al término constitucional, por lo que el juez impuso la medida cautelar provisional de prisión preventiva en tanto se resuelve su situación jurídica.