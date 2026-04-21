Doctora Bertha Burciaga murió víctima de “fuego cruzado”: SSP de Veracruz

La víctima fue identificada como Bertha Burciaga Mora, de 38 años, médica del Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).— La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) detalló que la muerte de una médica del IMSS, registrada durante una persecución en el municipio de Tihuatlán, ocurrió en un contexto de “fuego cruzado”, luego de que inicialmente se señalara una posible confusión en la actuación policial.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos iniciaron cuando elementos estatales detectaron el robo de un vehículo tipo SUV color blanco, cometido por cuatro hombres armados con armas largas, quienes se desplazaban en un vehículo sedán color azul.

La dependencia informó que esto derivó en una persecución que comenzó en Tihuatlán y se extendió hasta la caseta de cobro de Tuxpan.

“Durante la persecución, al repeler la agresión por parte de los presuntos infractores de la ley, dos mujeres que viajaban en su vehículo particular resultaron heridas”, señaló la SSP.

La institución agregó que “una de ellas perdió la vida, mientras la otra persona se encuentra estable de salud”.

La víctima fue identificada como Bertha Burciaga Mora, de 38 años, médica del Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica, quien murió en el lugar.

Su acompañante, trabajadora del Hospital General de Zona No. 26 en Tuxpan, resultó herida y fue trasladada a una clínica, donde su estado de salud se reporta como estable.

La SSP indicó que, tras los hechos, el personal involucrado y las armas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.