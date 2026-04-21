Esposa de Eruviel Ávila lo denuncia por violencia y amenazas en su contra

TOLUCA, Edomex.(apro).- María Irene Dipp Walther, esposa del senador Eruviel Ávila, acusó, a través de un video alojado en redes sociales, que es víctima de violencia y amenazas ejercidas por el además exgobernador del Estado de México, a quien responsabilizó de cualquier agresión en su contra y/o la de sus hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp.

Indicó que el político la acusa de provocar un cisma familiar, "cuando lo único que hice fue intentar proteger, ayudar y liberar a mis hijos del ambiente tóxico en el que vivíamos”.

Indicó que el proceder del legislador la orilló a apartarse y a apartar a sus hijos de él, "por el temor a que sí cumpla sus amenazas y nos haga daño”.

Aseguró que intentó, de muchas maneras, llegar a una solución pacífica por el bien de los hijos que tiene en común, pero a cambio recibió amenazas directas civiles y penales en su contra.

En tal virtud, responsabilizó a Ávila Villegas de cualquier afectación a su integridad y la de sus hijos.

Dipp Walther es la segunda esposa de Eruviel Ávila; la primera,Grimalda Muñoz Tovar, falleció en marzo de 2017, cuando aún era mandatario del Estado de México, por complicaciones de neumonía; el deceso fue informado por él mismo, quien afirmó que llevaban 10 años separados.Con “Grimy”, como le decían a la abogada de 47 años, procreó cuatro hijos.