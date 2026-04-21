Evacuan a cerca de mil estudiantes de secundaria en Chilpancingo ante amenaza de ataque armado

Evacuan a cerca de mil estudiantes de secundaria en Guerrero ante amenaza de ataque armado. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Cerca de mil alumnos de la escuela secundaria Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo fueron evacuados por policías ante la amenaza de un ataque armado.

Desde las ocho de la mañana, padres de familia, rehenes del pánico, acudieron a la institución a recoger a sus hijos luego de recibir por mensajes de audio de WhatsApp la advertencia de un ataque armado dentro del plantel.

El hecho se da en un clima de violencia criminal en la capital y en todas las regiones de la entidad. Personal de la institución informó que en los sanitarios fue encontrada una cartulina que advertía de la agresión.

“En el baño de los niños había una amenaza de que hoy iba haber una balacera en la escuela y nos empezaron a mandar los mensajes en los grupos para que viniéramos por nuestros hijos”, dijo una madre de familia consultada.

-¿Qué fue lo primero que pasó en su mente?

-“¡No!, lo peor, lo peor, y lo más pronto posible nos trasladamos para venir por ellos. Trajimos a los niños, llegamos bien y después empezaron a mandar mensajes”.

A la institución arribaron agentes de la Policía Estatal para atender el reporte “por una?posible situación de riesgo en un plantel educativo”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGRO).

Tras una revisión en el plantel, la institución de seguridad descartó una situación de riesgo para la comunidad escolar, determinando que el hecho correspondió a una broma.

Las autoridades educativas y de investigación correspondientes serán las encargadas de realizar las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables, indicó en un comunicado.

En las primeras exhibiciones de violencia extrema en la capital del estado por parte de grupos criminales, el 10 de diciembre de 2009, fueron dejados los restos de cuatro cuerpos de hombres frente a la secundaria Raymundo Alarcón, ubicada en la zona centro de la capital.