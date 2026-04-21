Gobernadora de Chihuahua busca reunión con Sheinbaum para hablar sobre agentes de EU

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre el operativo en el que desmantelaron un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y los fallecimientos de los agentes norteamericanos, con el fin de mantener una coordinación permanente.

Las declaraciones de Campos Galván las hizo en el marco de la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua.

En el mismo evento reconoció la labor y participación de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el operativo que derivó en el desmantelamiento del laboratorio de drogas sintéticas.

Campos Galván dijo que la estrategia implementada de manera coordinada "permitió la desarticulación de uno de los puntos más grandes de elaboración de metanfetaminas en el país, mismo que se localizaba en la Sierra Tarahumara", de acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno estatal.

Además, informó que la Fiscalía trabaja en un reporte detallado sobre lo sucedido durante el operativo para presentarlo a la ciudadanía.

María Eugenia Campos destacó en su mensaje que la minería se ha consolidado en Chihuahua "como una de las vocaciones históricas que impulsaron el desarrollo económico de la entidad, especialmente en la Sierra Tarahumara, donde se cuenta con 86 proyectos activos que generan un valor de producción superior a los 52 mil millones de pesos".