Grupo paramilitar ejecutó a dos integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Oaxaca. Foto: Facebook: MULTI - Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente

OAXACA, Oax. (apro).- Un “grupo paramilitar” ejecutó esta mañana a dos integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y calcinó la camioneta en que viajaban.

Los hechos en los que fueron asesinados Ismael López Ramírez y Joel Martínez Hernández ocurrieron este lunes 20 de abril alrededor de las 08:50 horas en el paraje conocido como Loma del Águila en Concepción Zarrizal, perteneciente a San Juan Copala, confirmó el MULTI.

Aunque las autoridades no han desmentido ni confirmado la información, el MULTI denunció que “en un acto brutal que evidencia el nivel de odio, crueldad y desprecio por la vida con la que opera este grupo fueron asesinados Ismael y Joel y luego los agresores incendiaron la camioneta en que viajaban”.

Señalaron que “el ataque fue perpetrado por un grupo paramilitar bajo el mando de Antonio Ramírez Martínez por órdenes de la familia caciquil Ortiz, quienes han recrudecido la violencia con el claro objetivo de aterrorizar a la población, sembrar miedo y desarticular los procesos de organización comunitaria”.

En un comunicado manifestaron que “lo decimos con claridad, no es un hecho aislado, es parte de una estrategia de guerra contra nuestros pueblos. Es la continuidad de un modelo de control territorial basado en el terror que busca someter a las comunidades que luchan por su autonomía, su tierra y su derecho a vivir en paz”.

Y denunciaron “la complicidad, la omisión y la indiferencia del Estado que permite que estos grupos armados actúen con total impunidad”.

Finalmente, exigieron “la intervención inmediata del gobierno estatal y federal para frenar esta escalada de violencia, la detención y castigo de Antonio Ramírez Martínez y de todos los responsables materiales e intelectuales (familia Ortiz de Rastrojo Copala) y justicia para nuestros compañeros caídos”.