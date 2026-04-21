Hermano de docente asesinada en prepa de Lázaro Cárdenas exige justicia y alerta posibles réplicas

MORELIA, Mich. (apro).- No olvidar el caso, fue el llamado realizado este martes por Cristian Madrigal Bedoya, hermano de Tatiana, una de las dos profesoras asesinadas el pasado 24 de marzo, en la preparatoria Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Acusó que los gobiernos municipal, estatal y federal no han tomado en serio el problema, tanto que, el viernes dos secundarias en Lázaro Cárdenas, la 131 y la Ricardo Flores Magón, suspendieron clases por pintas que aparecieron en ellas –en una en los baños y en la otra en un muro- “en donde decían que iba a haber una masacre, que iba a haber un tiroteo”.

“Esto ya no es una broma, ya no es algo que hay que tomar a la ligera. Esto ya es la realidad que vimos con los acontecimientos que pasaron en la preparatoria Makarenko”.

Los señalamientos Cristian los realizó vía remota, al participar este martes en una rueda de prensa ofrecida por Guillermo Valencia Reyes, dirigente del PRI en Michoacán, a quien le solicitó apoyo en su calidad de diputado local.

También aseguró que el llamado “Movimiento Incel”, que promueve la misoginia y el odio contra las mujeres, es una realidad y opera en Lázaro Cárdenas, sin que hasta el momento el alcalde Manuel Esquivel Bejarano se haya pronunciado al respecto y anunciado las medidas a tomar, “como tampoco lo hizo” en el caso del feminicidio de su hermana y de la docente María del Rosario Sagrero Chávez.

Lamentó que por parte de la preparatoria Antón Makarenko, tampoco haya existido pronunciamiento alguno tras lo ocurrido, “abrió sus puertas a la siguiente semana, retiraron veladoras, retiraron muchas cosas y contrataron a personal. ¿Ya quedó en el olvido o qué es lo que está pasando realmente?”.

En cuanto al proceso que se sigue contra el adolescente que ultimó a las docentes, lamentó que la pena no vaya a exceder los siete años por ser menor de edad, pese a que estaba consciente de sus acciones y que planeó anticipadamente el delito. “Yo creo que las leyes deben juzgar a la persona de acuerdo con el delito o al impacto del delito que cometió”.