Localizan sin vida a Brenda Kelly; familia acusa omisiones de la Fiscalía en la búsqueda

CUERNAVACA, Mor (apro).- Brenda Kelly Analco Santanero, reportada como desaparecida desde el 16 de abril tras acudir a una oferta de trabajo, fue localizada sin vida en el municipio de Axochiapan, luego de una búsqueda que, según denunció su familia, estuvo marcada por omisiones y retrasos de la Fiscalía de Morelos.

Ahora, sus familiares exigen justicia y la detención de Alexander “N”, a quien señalan como principal sospechoso del feminicidio.

De acuerdo con información obtenida por Proceso, la oferta laboral era para actividades de producción de berries, siembra y trabajo en invernadero, y se ofrecía para los estados de Jalisco, Guanajuato, Sonora y California. Se prometían contratos de dos a cuatro meses, comida, seguro social, vivienda y prestaciones de ley.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), mediante un comunicado, el cuerpo de la mujer de 29 años fue localizado el lunes 20 de abril al interior de un pozo, en un domicilio de la calle Rayón, en Axochiapan, durante un cateo realizado por autoridades estatales y federales.

La dependencia confirmó que la identidad fue establecida mediante estudios periciales y señaló que el caso permanece bajo investigación, sin personas detenidas hasta el momento.

Brenda Kelly fue reportada como desaparecida desde el 16 de abril, luego de salir tras una supuesta oferta de trabajo difundida en redes sociales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), el último registro de su teléfono celular se ubicó en la calle Allende; su motocicleta fue localizada posteriormente por elementos que fueron integrados a las diligencias de búsqueda.

La familia sostiene que, desde la denuncia, entregó a las autoridades información clave, entre esta el rastreo de cámaras de videovigilancia y la posible ubicación del inmueble donde finalmente fue hallada la joven. Afirman que, pese a ello, el cateo se realizó varios días después.

Familia acusa omisión de la Fiscalía y exige captura del responsable

En entrevista, Jorge Analco, padre de Brenda Kelly, afirmó que la familia logró confirmar la identidad del cuerpo y reiteró la exigencia de detener al presunto responsable, a quien señala como prófugo.

“Que le caiga todo el peso de la ley, porque ahí está el culpable”, dijo.

Relató que, ante la falta de avances iniciales, la familia realizó por cuenta propia el seguimiento del caso, con apoyo de vecinos, revisión de cámaras y reconstrucción del último trayecto de la joven, lo que permitió ubicar el inmueble.

Aseguró que esta información fue entregada a la autoridad ministerial, sin que —afirmó— se actuara con la inmediatez necesaria. “Actuaron tarde”, sostuvo.

Sobre Alexander “N”, el presunto implicado, indicó que en un inicio negó conocer a la joven, aunque la familia afirma que existen mensajes vinculados a la oferta de trabajo mediante la cual se estableció el contacto.

Finalmente, el padre exigió una respuesta inmediata para su detención. “Lo único que pedimos es justicia, que no haya más retrasos, que lo detengan ya, porque está suelto y eso es muy peligroso”, afirmó. Añadió que espera una acción coordinada entre la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad para evitar su fuga y dar seguimiento efectivo al caso.