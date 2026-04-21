Normalistas bloquean la carretera Campeche-Mérida; exigen apoyo de Layda Sansores

HECELCHAKÁN, Camp. (apro).– Bajo la consigna “Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar”, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de Hecelchakán, Campeche, mantienen un bloqueo intermitente en la carretera federal Campeche-Mérida.

Un grupo de estudiantes con el rostro cubierto cerró el paso en las vías federales utilizando piedras y troncos. Los manifestantes sostuvieron que el motivo de la movilización es la falta de apoyo por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Asimismo, denunciaron que los recursos económicos asignados no llegan de manera íntegra a los estudiantes, lo que afecta directamente la calidad de la educación.

“No se nos brinda el respeto ni el apoyo que merecemos. ¡Ya basta! Es inaceptable que, dada la relevancia de nuestra institución, se utilicen excusas para no entregar los recursos completos”, señalaron los normalistas durante una rueda de prensa realizada la madrugada del martes.

Entre su pliego petitorio, los estudiantes exigen lo siguiente:

Recursos completos y oportunos para actividades institucionales.

Atención a necesidades básicas (mantenimiento de piscina, suministro de agua y autobús).

Mayor compromiso de las autoridades para garantizar condiciones dignas.

Liberación de títulos pendientes.

Alto al hostigamiento estudiantil.

Respeto a la organización interna y al H. Consejo Estudiantil.

Para permitir el paso parcial, los manifestantes solicitaron el pago de cuotas voluntarias a los automovilistas. No obstante, la jornada escaló a momentos de tensión y enfrentamientos contra las personas que intentaban continuar su camino hacia Campeche.

Durante el altercado se reportó el lanzamiento de piedras contra vehículos, así como el uso de bombas molotov para incendiar la vía y obstaculizar el tránsito.

Las agresiones derivaron en violencia física contra los automovilistas que reclamaron las acciones de los normalistas. De igual manera, se reportaron daños materiales en unidades que fueron vandalizadas con grafitis. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Campeche; hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial al respecto.