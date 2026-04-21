Persecución entre policías y civíles armados en autopista México-Tuxpan deja una doctora muerta

XALAPA, Ver. (apro).- Una doctora del IMSS de la zona norte de Veracruz murió y otra mujer resultó herida durante una persecución y balacera registrada en la autopista México-Tuxpan, a la altura de la caseta de peaje en Tihuatlán.

La comunidad médica confirmó que la víctima es Bertha Burciaga Mora, de 38 años, adscrita al Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica, quien falleció en el lugar. La doctora viajaba acompañada por otra mujer, trabajadora del Hospital General de Zona No. 26 en Tuxpan, quien resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves, cuando se reportó una persecución entre elementos de la Policía Estatal y civiles armados sobre la autopista México-Tuxpan, a escasos metros de la caseta de cobro de Tihuatlán.

En el sitio quedó la camioneta tipo Tiguan en la que se trasladaban las mujeres, con impactos de bala en el parabrisas frontal.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre lo ocurrido, por lo que circulan distintas versiones. Una de ellas señala que el vehículo habría sido confundido con el de los presuntos delincuentes y atacado por policías.?

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni un posicionamiento oficial sobre estos hechos.

El sector salud y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) manifestó su dolor, indignación y condolencias por el fallecimiento de la doctora.

A través de pronunciamientos, la Sección IX Veracruz Norte y trabajadores de la Delegación III del Hospital General de Zona No. 24 en Poza Rica destacaron su trayectoria como profesional comprometida y expresaron solidaridad con su familia.

En los mensajes difundidos, el sindicato señaló que su muerte impacta a toda la comunidad del IMSS, al reconocer su vocación de servicio y cercanía con sus compañeros.