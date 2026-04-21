Portal e-Consulta deja de ser propiedad del periodista Rodolfo Ruiz y pasa a cercanos de Armenta

PUEBLA, Pue., (apro).- El portal de noticias e-Consulta, el medio más leído en Puebla y con una de las líneas editoriales más críticas e independientes, dejó de ser propiedad de Rodolfo Ruiz Rodríguez, periodista que por años sufrió las embestidas de gobiernos estatales que buscaron acallarlo, la más agresiva por parte del actual gobernador Alejandro Armenta Mier.

La noticia de este cambio en la conducción de e-consulta, el cual se fundó desde 2002, fue confirmada por el columnista Pablo Ruiz Meza, quien en su colaboración publicada en el medio Quadratín, advierte que el control del medio está ahora a cargo de personas cercanas al gobernador Armenta Mier.

El columnista señaló que, desde el 15 de marzo, Ruiz Rodríguez concretó la venta del portal en sus ediciones Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

“Agobiado por el boicot comercial del sector público y privado, y la persecución judicial, ante la amenaza permanente de ir a prisión por un presunto e infundado delito de blanqueo de dinero, iniciado por el gobierno morenista del extinto Luis Miguel Barbosa, finalmente el periodista empresario optó por vender las acciones del sitio de internet”, escribió Pablo Ruiz en su columna “Nada Personal”.

Señaló que, hasta ahora, la identidad del comprador de e-Consulta se mantiene en secreto, pero que la periodista Leticia Montagner García asumió como subdirectora de Contenidos y que Leticia Monserrat Oliva Valdez, tomó el control gerencial, y a ambas las identifica como cercanas al gobernador Armenta.

Indica que Montagner fue recientemente propuesta por el mandatario morenista para encabezar la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, mientras que Oliva Valdez ha ocupado diversos cargos en los gobiernos morenistas, desde Barbosa hasta Armenta.

De la nueva subdirectora de Contenido, el columnista indica que es una persona con larga trayectoria en los medios de comunicación locales, incluidos los medios estatales oficiales como Sicom, que es el sistema de comunicación del gobierno estatal.

De Leticia Monserrat Oliva señala que 2024 formó parte de la Mesa Directiva con el cargo de Enlace del voluntariado de la Secretaría de Infraestructura para apoyar las actividades de la presidenta del SEDIF, Cecilia Arellano, esposa de Armenta Mier.

“Irónicamente”, refiere Ruiz Meza, “quien siendo servidora pública y formó parte de la embestida judicial contra E-Consulta, es ahora “gerente” administrativa de periódico E-Consulta”.

“Si los lectores de esta columna desean echarle lápiz para hacer su lista de quién puede ser el nuevo propietario del periódico digital E-Consulta, les comparto algunas pistas, de acuerdo con el perfil de la “avanzada” del misterioso “empresario” que compró las acciones para hacerse del control de esta empresa editorial”, desliza Ruiz Meza.

Además, menciona que la nueva directiva del portal de noticias ha notificado al equipo de reporteros y editores una lista de intocables entre los cuales está Armenta Mier; el coordinador de gabinete José Luis García Parra y el secretario de gobernación, Samuel Aguilar Pala.

La periodista Ruby Soriano, quien igual publicaba su columna Alquimia del Poder en e-Consulta, escribió en sus redes sociales que el periodismo en Puebla “enfrenta una de las mayores embestidas de los últimos tiempos”.

“La venta de e-consulta”, indicó, “representa un golpe letal a la pluralidad que durante 23 años nos dio espacio a una gran parte de las voces poblanas. El control administrativo y editorial ha sido tomado por personas cercanas al gobierno armentista”.