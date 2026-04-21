Sentencia reconoce derechos Wixárika, pero deja vigentes 20 concesiones mineras

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La sentencia del juicio de amparo 819/2011 canceló 43 concesiones mineras dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Wirikuta y reconoció derechos del pueblo Wixárika, pero dejó vigentes al menos 20 concesiones en la zona de influencia, lo que, de acuerdo con autoridades tradicionales, mantiene riesgos para el territorio.

El fallo fue emitido el 11 de marzo de 2026 por el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, tras un litigio iniciado en 2011 contra 77 concesiones mineras. La resolución reconoce el derecho a la autodeterminación, el vínculo “indisoluble” del pueblo Wixárika con Wirikuta y la obligación de realizar consultas desde la solicitud de concesiones. También ordena la traducción de la sentencia a lengua Wixárika.

Sin embargo, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta sostuvo que la resolución no resuelve de fondo la problemática minera en la región.

“Pero afuera quedaron pendientes 20 concesiones mineras en la zona de influencia y 14 concesiones que ya se caducaron. Dentro del área natural protegida son 17 empresas mineras distintas y afuera la mayoría de las concesiones son de la empresa First Majestic Silver Corp”, explicó Sofía García Mijares, coordinadora de comunicación del Consejo.

Las concesiones están destinadas a la extracción de plata y oro para su comercialización en mercados internacionales. Fuera del ANP, estos proyectos mantienen riesgos para el equilibrio ambiental. El Consejo también señaló que la sentencia no valoró pruebas relacionadas con la sobreexplotación de acuíferos ni con el impacto de la actividad minera en el territorio.

El 30 de marzo se interpuso un recurso de revisión para impugnar estos puntos. El expediente fue turnado a un Tribunal Colegiado en San Luis Potosí, cuya resolución puede demorar hasta un año.

Wirikuta, reconocida como Área Natural Protegida y sitio sagrado del pueblo Wixárika, abarca más de 140 mil hectáreas en San Luis Potosí y concentra una alta diversidad biológica.

“Wirikuta es la cuna de nuestro pueblo, de donde proviene nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra vida; ahí están nuestras aguas sagradas y llevamos nuestras ofrendas para el bienestar de la comunidad y del mundo”, afirmó García Mijares.

Pedro Frausto de la Cruz, integrante de la mayordomía de San Sebastián Teponahuaxtlán, señaló que la defensa del territorio también responde a una dimensión ambiental.

“Proteger Wirikuta no es solo un acto de respeto cultural hacia el pueblo originario. Es una urgencia ambiental para preservar especies que no existen en ningún otro lugar”, indicó.

Las autoridades tradicionales también cuestionaron que la sentencia condicionara el consentimiento indígena únicamente a casos de desplazamiento, pese al decreto federal del 9 de agosto de 2023 que prohíbe nuevas concesiones en sitios sagrados.

Inseguridad en la región

A la disputa por las concesiones se suma la presencia de grupos armados en la región. Autoridades Wixárika reportaron que desde 2020 se registra actividad del crimen organizado en la zona donde colindan Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas.

“Se ha visto la presencia del crimen organizado en toda la zona norte. Antes había seguridad, pero se retiró. Lo que se solicita es que regrese, sobre todo en los caminos donde hostigan a la gente”, expuso García Mijares.

Las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan y Santa Catarina Coexcomatitlán concentran los principales riesgos. Habitantes denunciaron retenes, despojo de vehículos, amenazas, secuestros y asesinatos, entre ellos los de Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres.

Las autoridades tradicionales solicitaron el restablecimiento de operativos de seguridad y vigilancia permanente.

El pueblo Wixárika mantiene mecanismos para resguardar sus prácticas culturales, como una guía de peregrinación que entrega a autoridades para evitar hostigamientos.

La principal demanda es la cancelación total de las concesiones mineras, incluidas las ubicadas en zonas de influencia, debido a su impacto en acuíferos, flora y fauna, así como en especies protegidas como el hikuri.

“Wirikuta no es un lugar, es nuestro corazón. No queremos que las empresas mineras destruyan nuestro lugar sagrado”, expresó Higinio Hernández Carrillo, suplente de cultura de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán).

A 15 años del inicio del litigio, la resolución representa un avance, pero no pone fin al conflicto en torno a Wirikuta.