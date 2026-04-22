Abuchean a Layda Sansores en inauguraciÃ³n de la LMB en Campeche (Video)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en la ceremonia de inauguraciÃ³n. Foto: Piratas de Campeche

SAN FRANCISCO, Camp. (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San RomÃ¡n, viviÃ³ un momento tenso este miÃ©rcoles durante la ceremonia inaugural de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la entidad.

La mandataria, quien asistiÃ³ al evento como invitada especial, fue recibida con un sonoro abucheo por parte de la aficiÃ³n al ser presentada en el estadio. Mientras caminaba hacia el centro del campo de juego junto con los demÃ¡s invitados para el protocolo de inicio, los asistentes manifestaron su descontento coreando consignas de rechazo, principalmente al grito de "Â¡fuera!"

El incidente tomÃ³ un giro mediÃ¡tico cuando la organizaciÃ³n de los Piratas de Campeche decidiÃ³ no publicar en sus redes sociales oficiales el video de la ceremonia de inauguraciÃ³n. En su lugar, el club optÃ³ por publicar Ãºnicamente fotografÃ­as del evento, en una acciÃ³n interpretada por diversos usuarios como un intento de ocultar la evidencia del desaire pÃºblico hacia la titular del Ejecutivo estatal.

Este desplante social ocurre en un contexto particular, ya que la gobernadora tomÃ³ la decisiÃ³n de cancelar su habitual programa de redes sociales "Martes del Jaguar", espacio que utiliza para difundir su agenda polÃ­tica, con el objetivo de priorizar su asistencia al recinto deportivo. La situaciÃ³n ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde se discute el clima de aprobaciÃ³n ciudadana que rodea a la administraciÃ³n estatal durante este tipo de eventos pÃºblicos.

Hasta el momento, ni el gobierno de Campeche ni la directiva del equipo de beisbol han emitido un comunicado oficial para abordar los hechos ocurridos durante el acto protocolario.