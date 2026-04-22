Alcaldesa de León renuncia al PAN tras 20 años de militancia

LEÓN, Gto. (apro).- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, formalizó su renuncia al PAN después de 20 años de militancia, al denunciar excesos al interior del partido que ha gobernado en Guanajuato desde hace 35 años, falta de escucha y una campaña en su contra orquestada desde el partido.

"Hoy el PAN, hay que decirlo con todas sus letras, se está alejando de la gente, por eso la gente se está alejando del PAN", señaló Gutiérrez Campos en la carta de renuncia que dirigió al presidente nacional, Jorge Romero Herrera.

En el documento expuso que a pesar de que León es el municipio más grande gobernado por el PAN en México y que es el "sostén electoral y moral del panismo en Guanajuato", ha recibido un trato indiferente, sin reconocimiento, respeto o respaldo que su gobierno merece de la dirigencia del partido.

"En los últimos años, mis compañeros de causa y yo buscamos abrir espacios de diálogo, advertimos sobre decisiones que estaban deteriorando la confianza ciudadana y propusimos rectificar el rumbo. Lo hicimos por la vía institucional, con datos, con evidencias y llevando la voz de los ciudadanos. Lamentablemente, fuimos ignorados".

Además, aseguró que exalcaldes de León también han sido blanco de descalificaciones por parte de la dirigencia estatal del partido que encabeza Aldo Márquez Becerra, y de la dirigencia municipal, a cargo de Antonio Horta Guerrero.

"Lejos de reconocerles su experiencia y abrirles espacios para sumarlos en la reconstrucción del partido en Guanajuato, no solo se les cerraron las puertas, sino que fue minimizado su papel en la historia del partido, por parte de las actuales dirigencias municipal y estatal".

Gutiérrez Campos expuso que ante la promesa de abrir canales de diálogos se mantuvo en el partido, pero finalmente solo fueron palabras.

Los rumores de la renuncia de la presidenta municipal de León al PAN comenzaron desde noviembre del año pasado, pero se formalizó hasta la mañana de este miércoles.

Públicamente se han expuesto las diferencias con la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, aunque también está marcada la distancia con la dirigencia estatal del partido.

Ante la posible salida de Gutiérrez Campos del PAN, actores políticos como el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, han manifestado públicamente su interés en sumar su perfil.

Ahora que se formalizó la renuncia al PAN, la dirigente estatal del PVEM y senadora de la República, Virginia Magaña Fonseca, hizo la invitación a Alejandra Gutiérrez para que se sume al partido.

Es la caída del PAN en Guanajuato: Morena

Mientras panistas minimizan la renuncia de Alejandra Gutiérrez Campos a la militancia del partido, Morena advierte la caída del partido.

La diputada leonesa por el PAN, Ana María Esquivel Arrona, quien además fue secretaria general del partido en el estado, negó que con la salida de Gutiérrez Campos se corra el riesgo de que el PAN pierda la elección en 2027, al señalar que las personas han depositado su voto en los resultados gubernamentales y la plataforma electoral de Acción Nacional y no en una persona.

Sin embargo, al cuestionar sobre la posibilidad de que Alejandra Gutiérrez opere desde la administración municipal en contra del PAN, Esquivel Arrona confirmó que es un riesgo que existe, pero apeló a los valores de la alcaldesa leonesa.

"Ella va a tener que tener los valores bien puestos para seguir haciendo su trabajo sin sesgo para ningún otro partido, porque el interés, ella misma lo menciona, son los ciudadanos de León".

Por su parte, el diputado morenista David Martínez Mendizábal consideró que la renuncia de la alcaldesa de León al PAN marca la caída del partido en el estado que ha gobernado durante más de tres décadas.

"Yo interpreto la salida de esta persona como el inicio de la caída nacional del PAN. Creo que tampoco es un elemento para alabar a Alejandra Gutiérrez porque la ciudad de León tiene muchos problemas que no han sido bien atendidos, por la dinámica partidista no ha funcionado bien el gobierno".

Martínez Mendizábal dijo, a título personal, que Gutiérrez Campos no tendría cabida en Morena porque sus acciones de gobierno no son de izquierda, pero que solo es una voz, la decisión la tendrían en la dirigencia del partido.