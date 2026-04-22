Estalla protesta en el norte de Sinaloa por planta de gas metanol

La protesta de vecinos de Topolobampo e integrantes del colectivo “Aquí No”. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Una protesta encabezada por vecinos de Topolobampo e integrantes del colectivo “Aquí No” mantienen una protesta en las afueras del sitio donde se construirá la planta de gas metanol “Pacifico Mexinol”, cuyas obras darán comienzo este 23 de abril con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya.

Topolobampo es un puerto al norte de Sinaloa designado por el gobierno federal como uno de los “polos de desarrollo”.

La planta de Mexinol, según el colectivo “Aquí No”, no cumplió con la normativa para su construcción por diversas omisiones, entre las que se encuentra la realización de una encuesta entre las comunidades indígenas que habitan en la zona.

El complejo industrial busca producir 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, ambos productos claves para la industria química y de combustibles, entre otros.

Sin embargo, habitantes y especialistas en ecología advierten un riesgo considerable por la zona en la que pretenden su construcción, la cual además es zona protegida en la bahía de Ohuira, al norte de Sinaloa.