General asume la SSPC de Morelos ante repunte de violencia y feminicidios

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En medio de un repunte de violencia y feminicidios en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano dejó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La gobernadora Margarita González Saravia designó al general José Luis Bucio Quiroz como nuevo titular, y aseguró que el relevo busca fortalecer la estrategia estatal de seguridad mediante la coordinación con el gobierno federal.

El nombramiento del nuevo titular de la SSPC se realizó en un acto de carácter institucional a puerta cerrada, sin convocatoria pública ni acceso a medios de comunicación. Posteriormente, la información fue difundida a través de redes sociales de la mandataria estatal.

“Designé al General José Luis Bucio Quiroz como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos”, expresó la gobernadora en sus redes sociales.

Designé al General José Luis Bucio Quiroz como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.



Su nombramiento fortalece nuestra estrategia de seguridad alineada a la Estrategia Nacional encabezada por nuestra presidenta @Claudiashein . pic.twitter.com/UIFiPHBXfB — Margarita González Saravia (@margarita_gs) April 22, 2026

Añadió que el nombramiento “fortalece nuestra estrategia de seguridad, basada en la coordinación con el Gobierno de México y alineada a la Estrategia Nacional encabezada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

De acuerdo con el boletín oficial 06081 de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Morelos, la designación “responde al compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante acciones coordinadas de prevención, combate al delito y reinserción social”.

El documento agrega que el objetivo es reforzar la protección de la población y mantener el orden y la paz pública, en coordinación con la Federación.

Durante el acto, la gobernadora reconoció a Miguel Ángel Urrutia Lozano, a quien atribuyó “disposición y trabajo institucional” en las tareas de seguridad.

El gobierno estatal detalló que Bucio Quiroz ha ocupado mandos en el Ejército Mexicano, entre ellos los batallones 76/o y 38/o de Infantería, así como cargos en la 24/a Zona Militar en Cuernavaca y la 43/a Zona Militar en Michoacán. También fue coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

La administración estatal señaló que su experiencia “le permite conocer el territorio y los retos en materia de seguridad”, y que su incorporación busca dar continuidad a una estrategia “integral para la construcción de paz en Morelos”.

Al concluir el acto privado, representantes de los medios de comunicación aguardaron en el exterior para intentar obtener una entrevista con el nuevo titular de la SSPC; sin embargo, el general salió del recinto sin detenerse, mantuvo silencio y no tuvo ningún tipo de interacción con la prensa.

Urrutia deja SSPC tras balance de avances y pendientes

Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien hasta las primeras horas de este miércoles se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, realizó un balance de su gestión en entrevista con esta periodista, en el que aseguró avances en coordinación operativa, equipamiento policial e infraestructura de seguridad.

Entre los principales resultados, destacó el operativo Cuautla Segura. “Tuvimos un trabajo coordinado… con instalación de arcos carreteros, postes de videovigilancia y un mando municipal de la Policía Estatal”, señaló.

Afirmó que los reportes ciudadanos al 089-911 han permitido cateos y detenciones. “Esto ha permitido atender lugares de venta de drogas con cateos exitosos”, dijo.

En materia de fortalecimiento institucional, refirió aumentos salariales y equipamiento. “La gobernadora ya dio un aumento del 60%… patrullas nuevas, motocicletas y uniformes”, afirmó. También mencionó la construcción de un nuevo penal para mujeres.

Sobre infraestructura, habló de la modernización del C5 y la construcción de un cuartel en la zona oriente. “Por primera vez los policías estatales tendrán un cuartel con dignificación”, sostuvo. Añadió que la formación de cadetes se duplicó por generación.

En cifras, reportó un incremento de la población penitenciaria. “Pasamos de 3,800 a 4,300 personas privadas de la libertad”, indicó, y aseguró que las detenciones han contribuido a la baja de homicidios dolosos.

Entre los pendientes, reconoció la continuidad del C5 y la ampliación de infraestructura tecnológica. “Ese proyecto va a durar al menos tres años”, dijo.

Cuestionado sobre la violencia contra mujeres, afirmó que se trata de un fenómeno multifactorial y sostuvo: “Hemos detenido a varios feminicidas”.

En el cierre, reiteró la continuidad de acciones en curso. “La gobernadora se comprometió a seguir dando apoyo a las madres buscadoras”, concluyó.