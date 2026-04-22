Hallan otro pozo usado como fosa clandestina en Villagrán; hay restos de al menos 13 personas

VILLAGRÁN, Gto. (apro).- En la comunidad San Salvador Torrecillas de este municipio fue localizado un pozo de agua de donde se han extraído los restos de al menos 13 personas, aunque el personal de la Fiscalía General del Estado y representantes de colectivos de búsqueda siguen en los trabajos que iniciaron desde el martes.

El hallazgo de esta semana es el tercero en lo que va del mes en el municipio de Villagrán: a principios de abril la Fiscalía local confirmó que en un pozo ubicado en la comunidad Los Mexicanos se encontraron restos de seis hombres y una mujer; luego, un par de semanas después, se dio a conocer que de un pozo ubicado en los límites con Juventino Rosas localizaron los cuerpos de otras cinco personas.

De acuerdo con información extraoficial, los trabajos en el pozo de agua que se encontraba en desuso en San Salvador Torrecillas comenzaron el martes. El primer día lograron recuperar los cuerpos de nueve personas, pero este miércoles el número de víctimas se actualizó a 13.

El pozo se encuentra a menos de medio kilómetro de la comunidad entre parcelas de cultivo, hasta donde llegaron elementos de la Guardia Nacional para delimitar el perímetro mientras el personal de la Fiscalía realizaba los trabajos de extracción acompañado de familiares de personas desaparecidas.

Desde inicios de 2026, principalmente en los municipios que se encuentran en la región Laja-Bajío, se ha encontrado un patrón: los pozos de agua para uso agrícola se han convertido en fosas clandestinas donde grupos del crimen organizado lanzan a sus víctimas.

Los trabajos de rescate en estos sitios suele complicarse, como ocurrió en la comunidad Franco de Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, donde tuvieron que intervenir con dictámenes de ingeniería para llegar a más de 180 metros de profundidad para extraer los restos de 37 personas.

Con datos actualizados a marzo pasado, la Fiscalía también reportó que del interior de un pozo ubicado en la comunidad Suchitlán, en Villagrán, se recuperaron los restos de 16 personas.

En los municipios de la región Laja-Bajío donde se han concentrado los hallazgos en pozos de agua utilizados con fines agrícolas, tiene mayor presencia el Cártel Santa Rosa de Lima.