Jueza libera a los dos detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico que descarriló el diciembre pasado en Oaxaca. Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, obtuvieron su libertad la tarde de este miércoles, luego de que la jueza de control, Diana Isabel Ivens Cruz, decretara el sobreseimiento de la causa penal tras la reparación del daño a las víctimas.

Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, las partes involucradas —la Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), dependiente de la Secretaría de Marina— aprobaron los acuerdos reparatorios que habían sido suscritos previamente mediante el mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal. Este procedimiento permite resarcir el daño causado y concluir el proceso sin necesidad de llegar a juicio.

Con el cumplimiento de dichos acuerdos, se decretó la extinción de la acción penal, figura aplicable en delitos culposos de carácter patrimonial, sin violencia o que requieren querella.

En consecuencia, la jueza ordenó la liberación de ambos imputados, exconductor y exjefe de despachadores del Tren Interoceánico.

El pasado 8 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la empresa ferroviaria otorgó el perdón en su carácter de parte ofendida en relación con el delito de daño en bienes.

Asimismo, el delito de ataques a las vías generales de comunicación fue descartado tras los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como de seguridad industrial. Dichos estudios, realizados a partir de una inspección y toma de muestras, concluyeron que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la normativa.

La FGR también descartó los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, con base en la información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de seis auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tras acreditarse la reparación del daño a las víctimas y ofendidos, con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la FGR, las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios.

Hasta el momento, 145 personas —114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes— han recibido la reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal.

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico, el primero originario del municipio de Palenque, Chiapas, y el segundo de Veracruz, se encontraban desde enero presos en el penal El Amate, que se localiza en el municipio de Cintalapa Chiapas.