Pescadores de Progreso, Yucatán, denuncian múltiples fugas de hidrocarburo sin atender

PROGRESO, Yuc. (apro).- Pescadores del municipio de Progreso denunciaron que, si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró haber reparado la fuga de un ducto que filtró hidrocarburo en el mar, existen otras averías que no fueron atendidas.

Además, advirtieron que, aunque el comunicado oficial señala el 17 de abril como fecha de inicio de la filtración, en realidad el problema comenzó antes y sus reportes previos no fueron escuchados.

Sobre este tema, el alcalde de Progreso, Erick Rihani —de extracción panista—, señaló que no había recibido reportes de los pescadores. Sin embargo, ellos reiteraron que Pemex y las autoridades municipales y estatales atendieron la emergencia ambiental solo hasta que esta se hizo viral en redes sociales.

En un comunicado de prensa, Pemex informó que personal especializado reparó y selló las fugas “de forma definitiva (en) un ducto marino fuera de operación”. La paraestatal detalló que la presencia de hidrocarburo ocurrió en los pilares 35 sur y 35 norte del antiguo viaducto de Progreso, Yucatán.

“Estos trabajos iniciaron el pasado 17 de abril, cuando se detectaron pequeñas iridiscencias y burbujas, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención y contención del producto”, se lee en el documento.

Dicha versión oficial contradice los testimonios de los pescadores progreseños. “Son varias fisuras en los tubos que, supuestamente, están en desuso; pero la narrativa oficial busca minimizar el hecho”, lamentó uno de ellos.

Finalmente, Pemex aseguró que no hay presencia de hidrocarburo en las playas de Progreso.