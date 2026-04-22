Reportan operativo en Badiraguato; sin confirmar, la captura de Aureliano Guzmán Loera

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un fuerte despliegue de fuerzas federales se mantiene en la zona serrana de Sinaloa, en donde se presume la captura de Aureliano Guzmán Loera “El Guano”, sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que sí hubo detenidos en este despliegue, aunque no confirmó si se trata de “El Guano”.

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"Se están desarrollando acciones, principalmente en Badiraguato y zonas cercanas, encabezadas por elementos de la Sedena. Ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto (Aureliano Guzmán), pero las acciones continúan”, dijo en conferencia.

Desde temprana hora, vecinos de comunidades serranas no solo de Badiraguato, sino de Durango, en las cercanías de El Durazno y Tamazula, también en Culiacán, advirtieron de movilizaciones por parte de fuerzas federales.

Durante septiembre y diciembre de 2025 se realizaron operativos similares en los que también se dieron rumores sobre la captura del capo, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin embargo, resultó ser falso.