Se incendia bodega de las oficinas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- La noche del martes un incendio consumió la bodega de las oficinas de Alimentación para el Bienestar, ubicada en la colonia La Escondida en la capital, por lo que fueron evacuadas 20 personas, vecinos de la zona, y trabajadores de una gasolinera, que activó un paro de emergencia.

El fuego comenzó mientras un grupo de productores de frijol, quienes protestaba en la dependencia federal, bloqueaban la carretera federal 45? frente?instalaciones gubernamentales, donde quemaron llantas en los patios y desalojaron al mediodía a los trabajadores.

Bomberos de la corporación estatal de Protección Civil y de los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Trancoso, Calera, Fresnillo, Jerez y Colotlán, Jalisco, trabajaron más de seis horas para sofocar las llamas que consumieron el almacén, sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas.

???? INCENDIO EN SEDE DE ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR EN ZACATECAS



Tras una protesta de campesinos, la sede del programa se incendió luego de que se prendieran llantas; el fuego se propagó a bodegas por el viento. pic.twitter.com/VM1ac47pgK — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 22, 2026

El coordinador de Protección Civil de la Capital, Luis Felipe Santos Quintanilla, aclaró que,?cuando llegaron al filo de las 18:00 horas a la dependencia?federal, los? productores estaban en la carretera, por lo que se desconoce el origen del fuego.

En contraste, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno de Zacatecas, atribuyó el incendio a las quemadas de llantas que hicieron los agricultores.

“Lo que nos han dicho los peritos, hasta el momento, con la información que tienen, es que el incendio de este almacén se provocó a raíz del incendio que hicieron de los neumáticos y sí no es así hay que buscar la causa”, declaró.

Desde la mañana, los productores comenzaron una? manifestación en las oficinas de Alimentación para el Bienestar para denunciar irregularidades en los centros de acopio de frijol, así como la intromisión del gobierno estatal en la operación de la ampliación de 10 mil toneladas en la meta del programa federal.

Rodrigo Reyes reveló que desde la Secretaría de Gobernación (Segob) se les solicitó información sobre el grupo de agricultores? que protestaba, el cual, dijo, provenían principalmente de Fresnillo y “al parecer existe un vínculo con un actor político”, del que no quiso revelar nombre.

"Desde el gobierno del estado nos pronunciamos? en contra de la violencia y de estos métodos de protesta que ponen en riesgo a la ciudadanía", expresó Reyes Muguerza, al señalar lo que lo sucedido este martes "ya es un delito" por el daño a las propiedades de la Federación.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)? y de la Fiscalía General de República (FGR) informó, se encontraban anoche en el lugar realizando las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y, en caso de que exista alguna responsabilidad, castigar “con todo el peso de la ley” a los responsables.

Organizaciones de productores, ligadas a los diputados federales de Morena, José Narro Céspedes y Alfonso Ramírez Cuellar, se deslindaron de los ocurrido en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar y exigieron que se investiguen.

A la medianoche, el gobierno estatal reportó un control del 70 por ciento del incendio.?