Secuestro virtual en Oaxaca: Meten a familia en un hotel y piden 300 mil de rescate

Oaxaca
Secuestro virtual en Oaxaca: Meten a familia en un hotel y piden 300 mil de rescateMediante llamadas intimidatorias, sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo obligaron a la familia a aislarse en un hotel, bajo la amenaza de privarlos de la vida.Â
OAXACA, Oax. (apro).- En menos de ocho dÃas, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro rescatÃ³ a dos familias que se encontraban en un secuestro virtual en la regiÃ³n de los Valles Centrales y evitÃ³ el pago de la extorsiÃ³n, confirmÃ³ la FiscalÃa General de Oaxaca.
Como resultado de la aplicaciÃ³n inmediata de protocolos de acciÃ³n inmediata, la FiscalÃa logrÃ³ la localizaciÃ³n con vida de cinco integrantes de una familia â€”cuatro adultos y un menor de tres aÃ±osâ€” quienes eran vÃctimas de un secuestro virtual en la regiÃ³n de los Valles Centrales.
Los hechos se originaron cuando las vÃctimas se desplazaban en una camioneta Nissan sobre la Carretera Federal 190. Mediante llamadas intimidatorias, sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo obligaron a la familia a aislarse en un hotel, bajo la amenaza de privarlos de la vida.
SimultÃ¡neamente, los extorsionadores contactaron a familiares en Tlacolula de Matamoros exigiendo la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberaciÃ³n.
La denuncia inmediata al nÃºmero de emergencias 911 activÃ³ el despliegue de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y ExtorsiÃ³n, dependiente de la FiscalÃa Especializada para la AtenciÃ³n a Delitos de Alto Impacto.
El Centro de Operaciones TÃ¡cticas de la FiscalÃa empleÃ³ un sistema de anÃ¡lisis, el cual permitiÃ³ interceptar el origen de las llamadas y geolocalizar el dispositivo de las vÃctimas en un hotel de San SebastiÃ¡n Tutla. Esta tÃ©cnica de investigaciÃ³n digital fue clave para guiar a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones directamente hacia el objetivo, evitando que el patrimonio familiar fuera vulnerado.
Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizÃ³ la incursiÃ³n tÃ¡ctica, poniendo a salvo a la familia sin que se realizara pago alguno. Las vÃctimas recibieron atenciÃ³n mÃ©dica y psicolÃ³gica inmediata antes de iniciar la carpeta de investigaciÃ³n correspondiente para dar con los responsables.
Apenas el 15 de abril, la FiscalÃa dio a conocer que localizÃ³ con vida y pusieron a salvo a dos personas â€”un adulto y una menor de edadâ€” que fueron vÃctimas de un intento de secuestro virtual en la ciudad de Oaxaca de JuÃ¡rez.
De acuerdo con la carpeta de investigaciÃ³n, la vÃctima, un hombre adulto, se encontraba con su prima (menor de edad) cuando recibiÃ³ una llamada intimidatoria.
Los delincuentes afirmaron tenerlos vigilados bajo el argumento de que su nÃºmero telefÃ³nico estaba vinculado a redes sociales con contenido ilÃcito y exhibieron imÃ¡genes de personas armadas para infundir temor.
Bajo engaÃ±os y ostentÃ¡ndose como integrantes de un grupo delictivo, los extorsionadores lograron acceder a su cuenta de WhatsApp tras solicitar cÃ³digos mediante manipulaciÃ³n, para luego obtener una fotografÃa personal para usarla como prueba de vida falsa.
AdemÃ¡s, que con engaÃ±os forzaron su traslado bajo amenazas a una plaza comercial, manteniÃ©ndolos incomunicados y bajo un fuerte estado de control psicolÃ³gico.
Mientras mantenÃan a las vÃctimas aisladas, los delincuentes contactaron a la madre de la menor de edad. Le enviaron la fotografÃa obtenida previamente para hacerle creer que ambos estaban privados de su libertad fÃsica y exigieron el pago de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberaciÃ³n.
Ante la alerta, la madre presentÃ³ la denuncia correspondiente. Esto permitiÃ³ la intervenciÃ³n de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que desplegÃ³ un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad y con el seguimiento del C5i, logrando ubicar a las vÃctimas sanas y salvas frente al gimnasio de Ciudad Universitaria, evitando que se realizara pago alguno.
Las investigaciones confirmaron que las vÃctimas nunca estuvieron bajo la custodia fÃsica de los extorsionadores. Se tratÃ³ de un secuestro virtual, modalidad en la que los extorsionadores operan exclusivamente vÃa telefÃ³nica para quebrar el contacto entre familiares y forzar el aislamiento de las vÃctimas.
La FiscalÃa de Oaxaca reitera el llamado a la ciudadanÃa a proteger su integridad con las siguientes medidas: Mantener la calma: Ante llamadas de extorsiÃ³n, no proporcione datos personales; No compartir cÃ³digos de verificaciÃ³n de WhatsApp o datos sensibles a desconocidos y denunciar de inmediato o en caso de sospecha, contactar a las autoridades antes de realizar cualquier depÃ³sito.
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