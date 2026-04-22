Secuestro virtual en Oaxaca: Meten a familia en un hotel y piden 300 mil de rescate

OAXACA, Oax. (apro).- En menos de ocho dÃ­as, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro rescatÃ³ a dos familias que se encontraban en un secuestro virtual en la regiÃ³n de los Valles Centrales y evitÃ³ el pago de la extorsiÃ³n, confirmÃ³ la FiscalÃ­a General de Oaxaca.

Como resultado de la aplicaciÃ³n inmediata de protocolos de acciÃ³n inmediata, la FiscalÃ­a logrÃ³ la localizaciÃ³n con vida de cinco integrantes de una familia â€”cuatro adultos y un menor de tres aÃ±osâ€” quienes eran vÃ­ctimas de un secuestro virtual en la regiÃ³n de los Valles Centrales.

Los hechos se originaron cuando las vÃ­ctimas se desplazaban en una camioneta Nissan sobre la Carretera Federal 190. Mediante llamadas intimidatorias, sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo obligaron a la familia a aislarse en un hotel, bajo la amenaza de privarlos de la vida.

SimultÃ¡neamente, los extorsionadores contactaron a familiares en Tlacolula de Matamoros exigiendo la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberaciÃ³n.

La denuncia inmediata al nÃºmero de emergencias 911 activÃ³ el despliegue de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y ExtorsiÃ³n, dependiente de la FiscalÃ­a Especializada para la AtenciÃ³n a Delitos de Alto Impacto.

El Centro de Operaciones TÃ¡cticas de la FiscalÃ­a empleÃ³ un sistema de anÃ¡lisis, el cual permitiÃ³ interceptar el origen de las llamadas y geolocalizar el dispositivo de las vÃ­ctimas en un hotel de San SebastiÃ¡n Tutla. Esta tÃ©cnica de investigaciÃ³n digital fue clave para guiar a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones directamente hacia el objetivo, evitando que el patrimonio familiar fuera vulnerado.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizÃ³ la incursiÃ³n tÃ¡ctica, poniendo a salvo a la familia sin que se realizara pago alguno. Las vÃ­ctimas recibieron atenciÃ³n mÃ©dica y psicolÃ³gica inmediata antes de iniciar la carpeta de investigaciÃ³n correspondiente para dar con los responsables.

Apenas el 15 de abril, la FiscalÃ­a dio a conocer que localizÃ³ con vida y pusieron a salvo a dos personas â€”un adulto y una menor de edadâ€” que fueron vÃ­ctimas de un intento de secuestro virtual en la ciudad de Oaxaca de JuÃ¡rez.

De acuerdo con la carpeta de investigaciÃ³n, la vÃ­ctima, un hombre adulto, se encontraba con su prima (menor de edad) cuando recibiÃ³ una llamada intimidatoria.

Los delincuentes afirmaron tenerlos vigilados bajo el argumento de que su nÃºmero telefÃ³nico estaba vinculado a redes sociales con contenido ilÃ­cito y exhibieron imÃ¡genes de personas armadas para infundir temor.

Bajo engaÃ±os y ostentÃ¡ndose como integrantes de un grupo delictivo, los extorsionadores lograron acceder a su cuenta de WhatsApp tras solicitar cÃ³digos mediante manipulaciÃ³n, para luego obtener una fotografÃ­a personal para usarla como prueba de vida falsa.

AdemÃ¡s, que con engaÃ±os forzaron su traslado bajo amenazas a una plaza comercial, manteniÃ©ndolos incomunicados y bajo un fuerte estado de control psicolÃ³gico.

Mientras mantenÃ­an a las vÃ­ctimas aisladas, los delincuentes contactaron a la madre de la menor de edad. Le enviaron la fotografÃ­a obtenida previamente para hacerle creer que ambos estaban privados de su libertad fÃ­sica y exigieron el pago de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberaciÃ³n.

Ante la alerta, la madre presentÃ³ la denuncia correspondiente. Esto permitiÃ³ la intervenciÃ³n de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que desplegÃ³ un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad y con el seguimiento del C5i, logrando ubicar a las vÃ­ctimas sanas y salvas frente al gimnasio de Ciudad Universitaria, evitando que se realizara pago alguno.

Las investigaciones confirmaron que las vÃ­ctimas nunca estuvieron bajo la custodia fÃ­sica de los extorsionadores. Se tratÃ³ de un secuestro virtual, modalidad en la que los extorsionadores operan exclusivamente vÃ­a telefÃ³nica para quebrar el contacto entre familiares y forzar el aislamiento de las vÃ­ctimas.

La FiscalÃ­a de Oaxaca reitera el llamado a la ciudadanÃ­a a proteger su integridad con las siguientes medidas: Mantener la calma: Ante llamadas de extorsiÃ³n, no proporcione datos personales; No compartir cÃ³digos de verificaciÃ³n de WhatsApp o datos sensibles a desconocidos y denunciar de inmediato o en caso de sospecha, contactar a las autoridades antes de realizar cualquier depÃ³sito.

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