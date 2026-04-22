Tragedia en Querétaro: Mueren nueve personas por choque de autobús contra un árbol

QUERÉTARO (apro).- Un autobús de pasajeros de la línea “Amealcenses”, con 36 personas a bordo, chocó contra un árbol en la carretera estatal 310, en el municipio de Amealco de Bonfil, al sur de la entidad.

La autoridad estatal reportó un saldo inicial de nueve personas fallecidas, además de veintisiete heridas.

“El número (de personas fallecidas) son nueve, los que tenemos en nuestra clasificación inicial del incidente, salvedad que dentro (de las próximas horas), podría haber más”, indicó el director del Centro Regulador de Urgencias Médicas, Carlos Casillas Cuéllar.

Casillas Cuéllar detalló que tres personas resultaron con lesiones graves, seis más policontundidas y traumatizadas, cuya vida no estaba en peligro inminente y dieciocho más que habían sido valoradas, pero que no requerían atención médica urgente.

El funcionario indicó que el camión había salido de la cabecera de Amealco y se dirigía al municipio vecino de San Juan del Río.

El choque ocurrió en un tramo posterior al Hotel Hacienda La Muralla, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Amealco de Bonfil.

La Coordinación Estatal de Protección de Querétaro reportó que la unidad se había impactado contra un árbol que estaba a un costado de la vialidad.

El director del Centro Regulador de Urgencias Médicas expuso que el árbol está ubicado justo en una curva.

“Puede ser una falla mecánica, puede ser exceso de velocidad, o sea, son muchas variantes las que puede haber, la realidad es que pues se sigue derecho al árbol, ¿no?”.

El operador resultó lesionado y fue trasladado a San Juan del Río.

Diversas unidades municipales de Protección Civil acudieron al lugar.

Dos personas tuvieron que ser trasladadas en helicóptero para que recibieran atención médica personalizada.?

Ocho personas más fueron trasladadas a hospitales de la región, detalló la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Amealco agregó que Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizaba las diligencias correspondientes.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias afectadas por este?trágico suceso. Nuestra solidaridad y apoyo permanecen con ellos en estos momentos?difíciles”, difundió la dependencia municipal.