Actuario del Poder Judicial de Tabasco exige dos millones de pesos a médico que lo acusa de fraude

Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Foto: Facebook Poder Judicial del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Un actuario adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJT) demandó el pago de dos millones de pesos por “daño moral” y “afectación psicológica” a un médico que lo acusa públicamente de haber falseado un emplazamiento judicial para consumar el embargo de una propiedad y de una pensión jubilatoria.

En un comunicado, el traumatólogo Carlos González Maza acusó al funcionario de haber “falseado el emplazamiento” dentro de un procedimiento judicial, lo que —dijo— permitió legalizar un pagaré presuntamente falsificado para proceder al embargo de sus bienes.

?El jubilado de Pemex señaló que el documento mercantil habría sido falsificado por el abogado Carlos Francisco Gutiérrez Romero, en complicidad con la licenciada Adelita López Velázquez, a quien, aseguró, entregó documentos relacionados con la compraventa de una propiedad y un testamento.

De acuerdo con González Maza, la demanda interpuesta por Torres López busca frenar sus denuncias públicas y constituye un mecanismo de presión para que deje de exhibir el caso. “Con esta demanda me está advirtiendo de las represalias que puedo sufrir si continúo denunciando el fraude”, afirmó.

El profesionista calificó el caso como una “extorsión judicial”, y sostuvo que el proceso ha puesto en riesgo tanto su patrimonio como su sustento económico, al afectar su pensión.