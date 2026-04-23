Allegado a Layda Sansores se perfila como su sucesor en Campeche

Al centro, Layda Sansores y el aún presidente municipal de Ciudad del Carmen. Foto: Facebook Pablo Gutiérrez Lazarus

SAN FRANCISCO, Campeche (apro).- Cobijado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, este miércoles el aún presidente municipal de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue presentado como el “coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación”.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Gobierno estatal, Elisa Hernández Romero, quien también había sido considerada entre las personas aspirantes, lo cual, señalan, es un anuncio previo a la candidatura por la gubernatura.

Sobresale que el Consejo Político Estatal de Morena en Campeche, donde se dio el nombramiento, fue anticipado, ya que las fechas establecidas según los lineamientos de la 4T son a partir de junio.

“No perdemos tiempo, yo no quería ni un día más (...) Venimos de picar piedra, de aprender a sembrar flores en las piedras y esto no se va; nadie nos va a arrebatar lo que se construyó con sudor, sangre y fuego”, declaró Sansores.

Respecto a su nuevo encargo, Pablo Gutiérrez dijo que aún no son los tiempos para pedir licencia como alcalde y que irá en busca, incluso, de los exmorenistas. “Sumar y generar unidad es importante para catapultar este proyecto de transformación en este país, y en esta nueva encomienda buscaremos que se propague en el resto del estado (...) los vamos a ir a buscar, los vamos a convencer y no solo a ellos”, declaró.

Pablo Gutiérrez Lazarus tiene 44 años, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y ha sido alcalde del municipio de El Carmen en tres periodos. Inició su trayectoria política en el Partido Acción Nacional (PAN).