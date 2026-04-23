Asesinan a exsubdirector policial de Puerto Vallarta y luego lo intentan calcinar

GUADALAJARA, Jal. (apro).– El asesinato del exsubdirector de la Policía de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez, no terminó con los disparos. Minutos después, otro grupo de agresores intentó calcinar su cuerpo.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que el ataque ocurrió en dos momentos: primero, sujetos armados a bordo de un vehículo tipo Volkswagen Jetta dispararon directamente contra la víctima; después, hombres en motocicleta llegaron para rociarle gasolina e intentar prenderle fuego.

“Inicialmente, llega un vehículo tipo Jetta con unos sujetos que agreden directamente a esta persona y se retiran. Posteriormente, llegan otros individuos en una motocicleta e intentan incendiar el cuerpo rociándole gasolina. Fue ahí cuando intervino la familia y evitó que se consumiera por completo”, explicó.

Fueron familiares quienes interrumpieron el intento de incineración. Dos de ellos resultaron lesionados.

Méndez Vázquez ya no formaba parte de la corporación. De acuerdo con la Fiscalía, se dedicaba a negocios particulares, entre ellas una purificadora de agua. El vehículo en donde viajaba la víctima quedó a un lado de la purificadora de agua llamada “Arroyito de Juquila”.

El caso se suma a la violencia que persiste en Puerto Vallarta, un municipio que, pese a su perfil turístico, ha registrado hechos vinculados a grupos delictivos y ataques contra mandos o exmandos policiales.

Sin descartar crimen organizado



La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación. El fiscal señaló que se indaga tanto su pasado como mando policial como posibles conflictos personales.

Sobre una eventual relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evitó confirmar o descartar.

“No tenemos propiamente establecido ese vínculo; estamos investigando para poder descartar o confirmar esa hipótesis”, dijo.

Añadió que tampoco se puede excluir un móvil distinto:

“Tenemos que agotar todas las vías; no podemos descartar una cuestión personal ni otra situación. Debemos profundizar en las investigaciones”.

Sin vínculo con otros hechos… por ahora

El fiscal estatal descartó que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas derivado de los narcobloqueos del 22 de febrero, jornada en la que Puerto Vallarta figuró entre los municipios más afectados por la violencia en Jalisco.

Tampoco hay evidencia de conexión con el hallazgo de otra persona sin vida en un campo de golf del mismo municipio, ocurrido horas después. Esa víctima ya fue identificada y, según la autoridad, se trata de un caso distinto, aunque las indagatorias continúan.