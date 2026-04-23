Crisis en la UAG por asesinato de trabajadora; demandan renuncia del rector

Violencia. Escena del crimen contra trabajadores de los laboratorios de análisis clínicos de la UAG en Acapulco. Foto: Raúl Sendic

CHILPANCINGO, Gro. (apro).-Luego del asesinato de una trabajadora y el intento de homicidio de dos trabajadores que estaban en huelga para pedir mejoras a los laboratorios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se pidió a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, atraer el caso y se demandó la renuncia del rector, Javier Saldaña Almazán.

La demanda de la intervención federal fue solicitada por el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ramón Reyes Carreto.

Recordó que los integrantes del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores de Acapulco habían cumplido siete días de huelga en la coordinación de la zona sur de la UAG sin que ninguna autoridad les hiciera caso y sin que el rector tomara cartas en el asunto.

Detalló que pedían el cumplimiento de una minuta firmada el 26 de mayo del 2025 con el jefe de la oficina de la rectoría, Oscar Javier Arcos Fuentes.

Las demandas a la UAG plasmadas en el documento son: no cerrar el laboratorio de análisis clínicos, equipamiento e insumos para su funcionamiento, transparencia en el manejo de los recursos financieros y la contratación de personal interino como la maestra Ivonne Hernández.

Además de la apertura del comedor universitario en Acapulco que permanece cerrado desde el huracán Otis.

Reyes Carreto reveló que Ivonne Hernádez presentó examen de oposición para ingresar la universidad y cubrió interinatos que al momento de su homicidio se le adeudaba el pago.

Indicó que los integrantes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (FREG) también demandaron una auditoría a la Administración Central de la UAG, pero les respondieron con encarcelamiento, golpizas y persecución.

El exrector fue acompañado por las académicas Silvia Alemán Mundo, María Félix Valente Navidad, Raquel Catalán Salgado y María Filomena García González, así como por el abogado universitario Taurino Castrejón Salgado.

El ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, dijo en un comunicado de prensa que, ante la recurrente incapacidad del sistema de procuración, administración e impartición de justicia local, la FGR debe atraer el asunto por su relevancia inédita.

“Sería inadmisible que este fuera el inicio de una secuencia de atentados en contra del pensamiento libre, del derecho a la manifestación y de la protesta”.

Dijo que el perfil de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, que emana del movimiento social y político, ayudaría en las líneas de investigación que deben de agotarse para castigar a los responsables.

Lamentó que la administración central de la UAG busque minimizar la gravedad de los hechos al intentar justificar que no todas o todos los agraviados son trabajadores universitarios.

La referida protesta, reprochó, fue descalificada desde el reciente Consejo Universitario, además de la inadmisible falta de atención, diálogo y solución a los reclamos por la arrogancia de la cúpula universitaria.

A la demanda de que la FGR atraiga el caso se han sumado el ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez; así como la senadora Beatriz Mojica Morga y la diputada local, Diana Bernabé Vega, ambas de Morena.

Mientras que el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación que incluya a las autoridades de la UAG.

En este contexto fue cancelada una marcha “por la paz y la justicia” en Acapulco convocada por sindicatos afines al rector, luego de que este les informó que se reunió con el fiscal general Zipacná Jesús Torres.

Las feministas de la UAG que se han manifestado y pronunciado por un alto a los feminicidios en la entidad permanecen calladas ante el crimen de la maestra universitaria y el intento de homicidio de una segunda mentora.

Tampoco la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda, del grupo político del rector Javier Saldaña, se ha pronunciado por los hechos.

Ola de violencia

El domingo pasado, a las 6:50 de la tarde, un sicario disparó con un arma contra trabajadores universitarios que desde el lunes 13 de abril mantenían un plantón en la Coordinación de la Zona Sur de la UAG en Acapulco.

El saldo fue una maestra asesinada, Ivonne Hernández Nava; y dos heridos de gravedad: la profesora Angela Cantú Martínez y el líder del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores (FAET) de la UAG, Flavio Herrera Mejía.

El rector, que en el 2027 ha jugado un papel importante alrededor de la protesta de los universitarios acallada a balazos:

El 16 de abril en una sesión del Consejo Universitario, tres días antes del ataque armado, arremetió contra los manifestantes y dijo que no se sentaría a dialogar con ellos. La transmisión en vivo de esa sesión fue bajada por parte de la UAG.

Al siguiente día, el viernes 17, los manifestantes recibieron en el campamento amenazas de personas extrañas, afirmó María Filomena García, integrante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (SITUAGro).

En el reporte ministerial, los sobrevivientes afirmaron a las autoridades que el rector Javier Saldaña les dijo que sino levantaban el plantón se “atuvieran a las consecuencias”.