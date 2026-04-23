Diputados del PT piden juicio político contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que el Senado aprobó una "invitación" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a su fiscal, César Jauregui, para que explique qué hacían los supuestos agentes de la CIA que murieron en su estado, diputados del Partido del Trabajo (PT) solicitaron un juicio político contra la mandataria panista.

En un comunicado, el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados solicitó al Senado de la República iniciar el procedimiento de juicio político y eventual destitución de la gobernadora de Chihuahua por supuestas violaciones a la Constitución y actos de traición a la patria, luego de que se revelara la operación de agentes estadunidenses en territorio nacional sin conocimiento ni autorización del Gobierno Federal.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, sostuvo que la soberanía de México "no está a negociación ni puede quedar sometida a intereses extranjeros".

“El gobierno de Chihuahua reconoció primero la colaboración de agentes extranjeros, después intentó minimizarla y posteriormente quedaron exhibidas las contradicciones sobre el verdadero alcance de estas operaciones. Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta directa a la soberanía nacional. Si permitimos que gobiernos estatales entreguen facultades estratégicas a potencias extranjeras, entonces estaríamos renunciando al Estado mexicano”, expresó.

El legislador afirmó que los diputados del PT se suman codo a codo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la Nación y de la soberanía de México.

“No podemos normalizar que gobiernos extranjeros intervengan en territorio mexicano al margen de las instituciones federales. Nuestro país tiene leyes, tiene instituciones y tiene dignidad. La soberanía no se entrega ni se negocia”, resaltó.