Estudiantes de secundaria pública en Tequisquiapan clasifican a olimpiada mundial de matemáticas

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Tras superar distintas etapas y conquistar oro y plata, respectivamente, en una competición nacional de matemáticas, Camila y Carlos, estudiantes de una escuela secundaria pública del municipio de Tequisquiapan, obtuvieron su clasificación a la olimpiada mundial “SASMO” 2026 (Singapore & Asian Schools Math Olympiad, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con su sitio oficial, SASMO es una de las olimpiadas de matemáticas más grandes del continente asiático y desde 2006, año de su creación, más de 700 mil estudiantes de más de 10 mil escuelas han participado.

En su edición de 2025, la olimpiada recibió a participantes de más de 50 países.

Este 2026, está previsto que Camila Ugalde Reséndiz y Carlos Andrés Caballero Aldana sean unos de los competidores en la justa internacional.

La escuela secundaria general Cerro de las Campanas difundió el logro de sus estudiantes de primer y tercer grado.

“Este logro no solo es reflejo de su brillante capacidad académica, sino también de su constancia, dedicación y pasión por las matemáticas. Hoy, Camila y Carlos llevarán en alto el nombre de México, Querétaro, Tequisquiapan y, con gran orgullo, de nuestra Secundaria Cerro de las Campanas”.

La institución educativa destacó que Ugalde Reséndiz y Caballero Aldana “son los únicos estudiantes provenientes de una secundaria pública que han logrado este pase internacional”, al menos del estado de Querétaro y para la edición de este 2026.

"Mientras que los demás participantes pertenecen a instituciones particulares de gran renombre. Esto engrandece aún más su hazaña y confirma que el talento, cuando se acompaña de esfuerzo y compromiso, rompe cualquier barrera”, agregó la escuela.

En años anteriores, estudiantes de la secundaria Cerro de las Campanas tuvieron participación en justas regionales y nacionales de matemáticas.

En 2022, el gobierno del municipio de Tequisquiapan reportó que la alumna de dicha secundaria, Diana Esmeralda Lira Velázquez, había obtenido el cuarto lugar a nivel nacional en la Olimpiada de Matemáticas “Pierre Fermat”.

Pero esta vez dos alumnos dieron el salto para competir internacionalmente.

La olimpiada SASMO está programada del 17 al 21 de julio en Singapur, país que en 2023 fue ubicado en la posición número 1 por los resultados de sus estudiantes en la prueba PISA.

“… nuestra alumna Camila obtuvo medalla de oro y Carlos medalla de plata a nivel nacional que les da su pase a la Olimpiada Internacional SASMO (Singapore & Asian Schools Math Olympiad), a realizarse del 17 al 21 de julio de 2026 en Singapur, Asia.

La escuela felicitó a las madres y padres de Ugalde Reséndiz y Caballero Aldana, “por el acompañamiento, apoyo y formación que han sido clave en este camino”, así como los docentes, entrenadores y personas que han contribuido en la preparación de los estudiantes.

“Este logro también es resultado de un trabajo en equipo”.

La secundaria Cerro de las Campanas reiteró las felicitaciones a sus estudiantes y vaticinó que representarán con dignidad y excelencia a México.