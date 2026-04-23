Hallan más pintas anunciando masacres en escuelas de Michoacán; autoridades culpan a las redes

La secundaria Ricardo Flores Magón en Lázaro Cárdenas, donde se encontró una de las pintas. Foto: Google Maps

MORELIA, Mich. (apro).- En Michoacán, este jueves aparecieron nuevas pintas anunciando “masacres” en planteles educativos, ahora en el municipio de Tarímbaro, lo que derivó en el desalojo de la comunidad estudiantil a través de un operativo de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades educativas reportan que se trata de una tendencia en redes sociales, que alienta a los jóvenes a realizar este tipo de pintas.

Apenas el lunes, en las secundarias 131 y en la Ricardo Flores Magón del municipio de Lázaro Cárdenas, aparecieron mensajes similares pintados con aerosol en los baños de una y en un muro de la otra, por lo que las clases fueron suspendidas y se activó la revisión de mochilas como medida preventiva.

“Mañana tiroteo jueves”, “Tiroteo el viernes sí”, fueron los mensajes descubiertos este jueves por alumnos de la Secundaria Técnica 138 del fraccionamiento Metrópolis II, ubicado en el municipio de Tarímbaro –conurbado con Morelia–, pintados con un marcador sobre las baldosas de los baños. También fue localizado un casquillo.

Los docentes suspendieron clases, concentraron a los alumnos en el patio para detectar si alguno portaba un arma de fuego, dieron aviso a las autoridades de Seguridad Pública y a los padres de familia.

Estas pintas aparecen en vísperas de cumplirse un mes de que un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos profesoras de la preparatoria Anton Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación de Michoacán, entrevistada sobre los hechos, reportó que el miércoles por la noche tuvo un encuentro vía Zoom con su homólogo federal, Mario Delgado Carrillo, “donde se nos advirtió de este trend que fue un llamado en redes”.

Informó que la dependencia a su cargo participa en una mesa interinstitucional donde están presentes todas las áreas tanto de seguridad como de educación, y se tiene un monitoreo, en particular de los lugares en donde ocurrieron estos hechos.