Legisladores avalan ley para “desmantelar” sistema de transparencia en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).-Legisladores del Congreso de Sinaloa aceptaron la iniciativa de ley, enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en materia de transparencia para la extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP); el mismo día la llevaron a tribuna para su lectura.

El argumento para la desaparición de la CEAIP es la racionalización en el gasto público y la aplicación de políticas de austeridad, según el documento recibido en el Congreso de Sinaloa.

Ahora, las garantías de derecho a la información serán absorbida por el estado a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, ente que recientemente tuvo un relevo en su titularidad debido a gastos excesivos por parte de su anterior secretaria.

También pasarían a esta Secretaría los recursos de la Comisión en un lapso de 20 días posteriores a la publicación del decreto.

Con esta iniciativa, el gobierno de Rocha se alinea a la la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 eliminó el Instituto Nacional para el Acceso a la Información (INAI) y otros órganos autónomos, transfiriendo sus facultades de transparencia y acceso a la información a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.