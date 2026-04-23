CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La empresaria del sector ganadero, Lina Alejandra RodrÃ­guez Castillo, fue asesinada en el interior de su negocio Agro Cali, ubicado en la carretera CuauhtÃ©moc-La Junta, municipio de Guerrero, Chihuahua, la tarde del miÃ©rcoles; otra mujer resultÃ³ herida.

La DirecciÃ³n de Seguridad PÃºblica Municipal de CuauhtÃ©moc informÃ³ que en el crimen habrÃ­an participado tres hombres. El reporte del hecho lo recibieron a las 15:41 horas y se dirigieron a las instalaciones del inmueble en el kilÃ³metro 111 de la carretera federal nÃºmero 16.

Los agentes localizaron a dos mujeres con visibles lesiones y en el comunicado dan a conocer que momentos antes, la misma propietaria les dijo a los empleados que podÃ­an salir.

El reporte municipal seÃ±ala que una joven de 25 aÃ±os indicÃ³ que al regresar, ella fue agredida por al menos tres hombres, uno de ellos llevaba un objeto punzocortante que le enterrÃ³ en el abdomen.

En el negocio fue localizada la propietaria con diversas heridas y paramÃ©dicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no tenÃ­a signos vitales. La mujer lesionada fue trasladada de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atenciÃ³n mÃ©dica.

Hoy, la FiscalÃ­a Especializada en AtenciÃ³n a Mujeres VÃ­ctimas del Delito por Razones de GÃ©nero y a la Familia en la Zona Occidente dio a conocer que realiza las indagatorias del homicidio de Lina Alejandra RodrÃ­guez, quien tenÃ­a 43 aÃ±os de edad, empresaria del sector ganadero.

Detalla que una vez que llegaron los agentes municipales, asÃ­ como personal que se encargÃ³ del traslado de la mujer lesionada a un hospital, acudieron peritos de la DirecciÃ³n de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena y del levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida.



"De acuerdo con la necropsia practicada por un mÃ©dico legista, la causa de muerte de la vÃ­ctima fue shock hipovolÃ©mico secundario a laceraciÃ³n de yugulares, presentaba heridas producidas con arma blanca en la cabeza y el abdomen. Esta representaciÃ³n social mantiene las indagatorias que permitan establecer lÃ­neas de investigaciÃ³n basadas en el entorno individual, familiar, comunitario y social, para identificar y detener al o los responsables", dio a conocer la FiscalÃ­a en un comunicado de prensa.

Por su parte, el alcalde de CuauhtÃ©moc, Humberto PÃ©rez Mendoza, Beto PÃ©rez condenÃ³ el asesinato de Lina Alejandra RodrÃ­guez e instruyÃ³ a la DirecciÃ³n de Seguridad PÃºblica Municipal para brindar apoyo en las investigaciones que encabezan autoridades estatales, asÃ­ como a la familia.

El hecho, dijo el edil, ha consternado a la poblaciÃ³n. RecordÃ³ que la empresaria mantenÃ­a contacto con la Presidencia Municipal por temas ligados a eventos ganaderos y otras iniciativas del Ã¡mbito agrÃ­cola.

El presidente municipal refiriÃ³ que Lina Alejandra RodrÃ­guez ocupÃ³ cargos como presidenta en Chihuahua de Mujeres Ganaderas de MÃ©xico (MUGAM), secretaria a nivel nacional de esa organizaciÃ³n y delegada de la AsociaciÃ³n Ganadera Local de Guerrero, entre otros.