Matan a mujer y hieren a su bebé durante ataque armado contra un motociclista en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una mujer fue asesinada a balazos y su bebé resultó herido cuando quedaron en medio de un ataque armado en Acapulco. Una segunda mujer también fue alcanzada por las balas.???

De acuerdo con el reporte de la policía, el martes alrededor de las 10 de noche un motociclista fue ultimado a balazos cuando circulaba en la carretera México–Acapulco, en la colonia Las Cruces, cerca de un filtro de revisión de la Guardia Nacional.

Las balas alcanzaron a una mujer con su hijo en brazos, quienes cerraban un negocio de venta de alimentos para mascotas. Otra mujer que transitaba por el lugar también fue herida.

Las dos mujeres y el menor de un año y medio de edad fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica de emergencia.

Se informó que los primeros minutos del miércoles, la madre del menor, identificada como Flor de Abril N, de 41 años, murió a causa de las lesiones de bala.

Hasta este jueves, su hijo, el bebé Matías N, continúa hospitalizado. Medios locales informaron que una bala le dio en el brazo.

Una segunda mujer Valeria N, de 32 años, también sigue internada en un nosocomio.

El domingo por la noche Ivonne Hernández Nava, maestra de la facultad de Odontología Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), fue asesinada a balazos cuando se encontraba en un plantón afuera de la Coordinación de la Zona Sur de la UAG.

Y resultaron con heridas de gravedad la maestra universitaria Ángela Cantú Martínez y el dirigente sindical Flavio Herrera Mejía.

Las víctimas son trabajadores de Laboratorios de Análisis Clínicos de la UAG y desde una semana atrás se declararon en huelga para pedir que no se cerraran los laboratorios, así como equipo e insumos.

Los sobrevivientes declararon ante la autoridad ministerial, que el viernes pasado el mismo rector Javier Saldaña los amenazó de que en caso de no levantar el plantón se atuvieran a las consecuencias.

Por el crimen de la maestra y de la madre trabajadora ni la alcaldesa Abelina López Rodríguez, ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ambas morenistas, menos el fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda, se han pronunciado, tampoco han informado de alguna investigación.

En lo que va del año en esta entidad han sido asesinadas 45 mujeres, de acuerdo con la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres y a un recuento propio.

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