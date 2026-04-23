Nueva consejera del INE fue acusada de favorecer trasferencia de votos de Morena a Fuerza por México

PUEBLA, Pue., (apro).- Blanca Yassahara Cruz García, recién nombrada consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), fue acusada de haber facilitado en los comicios del 2 de junio de 2024 que Morena transfiriera más de 27 mil votos a Fuerza por México (FxM), lo que permitió que este partido no perdiera su registro en esta entidad.

Durante la gestión de Cruz García como presidenta del Instituto Electoral de Puebla quedó en evidencia que los resultados de casillas que se instalaron en esas votaciones en Puebla capital, no coincidieron con las actas de los cómputos finales y que hubo una manipulación para inyectar votos a FxM.

Mario Riestra Piña, en ese entonces excandidato del PAN a la alcaldía de Puebla, presentó una denuncia penal en contra de los consejeros y funcionarios del IEEP, presidido entonces por Cruz García, al acusar que eran cómplices de la transferencia de votos conforme a los intereses de Morena y sus aliados.

El ahora dirigente estatal del PAN publicó en ese entonces la evidencia de cómo las cifras plasmadas en las actas que se levantaron en las casillas tras la jornada electoral, habían sido notoriamente alteradas al transferirlas al cómputo final del municipio de Puebla.

Otro ejemplo más que demuestra la manipulación de la documentación electoral y la falta de certeza en la elección de #Puebla capital.



La casilla 1061 C1. Resultados del acta de la casilla: Morena 169 y Fuerza por México 4



Sin embargo, en el cómputo municipal, se reportan:… pic.twitter.com/M3H0xYuDn0 — Mario Riestra Piña (@marioriestra) July 29, 2024

De esa forma, un total de 27 mil votos que fueron emitidos por Morena se le inyectaron a FxM para que ese partido pudiera alcanzar el porcentaje del 3 por ciento de la votación que necesitaba para conservar su registro.

Además, los representantes del PAN y del PRI ante el consejo electoral revelaron que las 179 actas en las que se detectó la transferencia de votos para salvar el registro estatal de Fuerza por México, desparecieron.

El PAN solicitó al IEEP esas actas certificadas para respaldar la denuncia que presentó, pero la dirección de Organización del instituto sólo les informó que esos documentos no se encontraron.

Cruz García, ahora consejera del INE, mantuvo silencio ante estas denuncias de irregularidades y el IEEP sólo determinó abrir una investigación en la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades por esas discrepancias, pero hasta la fecha siguen sin darse resultados del caso.