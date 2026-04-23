Sacan a la fuerza a gerente de Simas de Piedras Negras investigado por irregularidades (Video)

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (apro).- Con el uso de la fuerza pública fue sacado del edificio del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Piedras Negras quien estaba a cargo de la gerencia, Lorenzo Menera Sierra, después de que se abrió una investigación por una serie de irregularidades financieras.

El ahora exfuncionario había permanecido atrincherado en el inmueble por más de 48 horas, después de que tanto representantes de la Contraloría Municipal como del área jurídica del ayuntamiento le notificó sobre la investigación abierta en su contra y por ello se le pedía separarse del cargo.

Noticias Relacionadas Simas de Piedras Negras utilizó erario público para comprar bebidas alcohólicas

Al inmueble ingresaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía de Acción y Reacción del gobierno estatal. El funcionario se dejó caer en el suelo, por lo que los elementos de seguridad trataron de levantarlo y posteriormente, al estar de pie, procedió a salir del inmueble escoltado por los elementos.

Al salir del lugar, Menera Sierra dio a conocer que estaba por retirarse de forma voluntaria, pero el presidente municipal envió a los elementos de seguridad provocando problemas administrativos para el pago de la nómina de 300 trabajadores.

Meses después de que inició la presente administración municipal, el 1 de enero del 2025, se registraron las primeras diferencias entre el funcionario y el presidente municipal de la alianza Morena-Partido del Trabajo, Jacobo Rodríguez González, quien trató de disolver el Consejo Directivo de la dependencia municipal, donde Menera Sierra tenía mayoría.

El 30 de mayo, Proceso publicó un informe elaborado por la autoridad municipal en el que se detallan los gastos exagerados del gerente y de varios de sus colaboradores, incluyendo a varios integrantes de dicho consejo que se ampararon contra la resolución del edil que buscaba su salida y la sustitución por parte de representantes de varios organismos empresariales y sociedad civil.

Entre los gastos figuraban casi 300 mil pesos en gasolina, los viajes reportados eran diversos principalmente a Monterrey y Monclova, además de la adquisición de alcohol por casi 50 mil pesos en consumos por reuniones en los que también aparecían algunos de los integrantes del Consejo y regidores.

A estas irregularidades se sumaron las más recientes, donde aparecen unidades propiedad de la dependencia en un rancho del exgerente ubicado en el municipio de Jiménez, así como trabajadores de la misma dependencia, mientras en la ciudad de Piedras Negras las denuncias por la falta de agua o la contaminación de la misma se incrementaron en los últimos días.

En medio del conflicto entre ambos funcionarios salió a relucir el financiamiento de campañas políticas, y tanto Menera Sierra como su hermano y hoy candidato independiente a diputado local, Masías, afirman haber destinado recursos a Rodríguez González, quien también recibió dinero de parte de su otro hermano, al que no mencionan, al igual que a otro empresario que aseguran está relacionado con la delincuencia organizada.

Daniel Menera Sierra es otro de los hermanos y a quien se identifica como operador de Los Zetas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Formó parte del grupo de delincuentes que fueron enviados a Estados Unidos hace unos meses.

Lorenzo Menera Sierra pretendió obtener un amparo para evitar su salida como gerente, pero le fue negada la protección federal, por lo que este día fue sacado con el uso de la fuerza pública.