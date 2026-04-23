Un hombre y una mujer son halladas muertos en un Airbnb en Huitzilac, Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Dos personas —una mujer y un hombre— fueron localizadas sin vida dentro de una vivienda en el municipio de Huitzilac, inmueble utilizado como alojamiento temporal y rentado a través de la plataforma digital Airbnb.

El hallazgo ocurrió este jueves en una propiedad del fraccionamiento Sierra Encantada. El administrador del lugar acudió al sitio luego de que el inmueble debía ser entregado tras su renta.

Al ingresar, encontró a ambas personas inconscientes en el baño y pidió apoyo de servicios de emergencia. Paramédicos confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas, de alrededor de 30 años, no presentaban lesiones visibles.

La primera línea de investigación apunta a una posible intoxicación; sin embargo, la causa no ha sido establecida.

Elementos de seguridad aseguraron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos y las diligencias periciales.

La Agencia de Investigación Criminal continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

Niega gobernadora crisis de seguridad y defiende relevo en la SSPC

La gobernadora Margarita González Saravia negó que el estado enfrente una crisis de seguridad y llamó a no dar credibilidad a las versiones difundidas en redes sociales sobre un deterioro en la materia, durante su intervención en la presentación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Y esos que dicen que estamos en crisis, no es cierto. No hay que hacerle mucho caso a las redes sociales, la verdad”, afirmó.

En su mensaje, la mandataria sostuvo que su administración ha logrado avances en distintos indicadores de seguridad y defendió el reciente relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al señalar que responde a la necesidad de fortalecer la coordinación institucional.

“El día de ayer se incorporó un nuevo secretario de Seguridad (el general José Luis Bucio Quiroz), y no quiere decir que el anterior no haya hecho un buen trabajo, lo hizo. Sin embargo, necesitábamos fortalecer todavía más la coordinación”, explicó.

González Saravia señaló que la seguridad es la principal demanda ciudadana, por lo que aseguró que se mantienen mesas de trabajo permanentes en la materia como parte de la estrategia estatal.

Asimismo, destacó que su gobierno ha mantenido una relación constante entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que ha permitido, dijo, acuerdos institucionales y la aprobación de iniciativas como la Ley de Ingresos.

La mandataria adelantó que en próximas semanas se presentará un nuevo plan de seguridad para el estado, sin detallar por el momento sus alcances ni su implementación.