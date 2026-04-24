Afectados por el teleférico de Uruapan son presionados para desistirse de amparo contra la obra

MORELIA, Mich. (apro).- Tras la inauguración del Teleférico de Uruapan el pasado 18 de abril, se reavivaron las presiones contra residentes del Fraccionamiento Bosques de Uruapan para que se desistan del amparo promovido contra la construcción de una de las torres.

Paralelamente este jueves 23 de abril, sobre los techos de casas en distintos puntos de Uruapan fueron colocadas lonas con la imagen del abogado Isidro Ramos Sandoval, defensor de habitantes afectados por las obras del teleférico, para recordar que fue asesinado el 29 de marzo de 2025.

Tal como lo reportó Proceso el pasado 17 de abril, Isidro promovió amparos en contra de la construcción de diversas torres de la obra, dos de ellos obtuvieron suspensiones definitivas de los trabajos por mandato judicial, las cuales, fueron violadas por los gobiernos Estatal y Municipal. Uno de ellos, el 6/2025, es sobre el que las autoridades han reactivado las presiones a los colonos de Bosques de Uruapan.

Ernesto Adame Ruiz, secretario del Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial Federal, es quien realiza la presión para que los residentes se desistan del amparo de acuerdo al testimonio de habitantes del Fraccionamiento, de quien se reserva su nombre por motivos de seguridad. El argumento que emplea para desalentarlos es la cantidad de trabajo y trámites que tendrían que realizar para que al final “no proceda” la querella.

Esta semana la Secretaría de Turismo del Estado dio a conocer que los techos de las casas en Uruapan por las que pasa la línea del teleférico, se transformarán en imágenes de la lotería “con objetos muy michoacanos para crear armonía entre la naturaleza y las azoteas con teja que todavía se preservan en la Perla del Cupatitzio”.

Como respuesta, este jueves, amigos del abogado Isidro Ramos y colonos que fueron representados por él, colocaron imágenes en azoteas que podían observarse desde las cabinas del Teleférico, con su rostro dibujado acompañado de las frases: “Quise proteger el Estado de Derecho y…”, “Quise evitar la imposición del Teleférico y…”, “Quise proteger los mantos acuíferos y…”, “Quise proteger nuestro patrimonio cultural y…”.