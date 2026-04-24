Alertan en Jalisco por fraude mediante clonación de huellas dactilares

GUADALAJARA, Jali (apro).– El uso de huellas dactilares falsas para obtener créditos encendió las alertas de la Fiscalía de Jalisco, luego de detectar un esquema de fraude en el que los responsables replican identidades con materiales como acetatos, silicón y pegamento.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que dos hombres fueron detenidos por aplicar este método, con el que lograron tramitar un crédito por 35 mil pesos en una tienda departamental. Ambos se encuentran vinculados a proceso y bajo prisión preventiva.

“Traían fragmentos de huellas dactilares en acetatos. En esos acetatos llevaban las huellas fijadas en una especie de silicón que se pegaban en el dedo y con eso se identificaban como la persona titular del crédito. Afortunadamente fueron detenidos, pero es una muestra de cómo estos sujetos buscan obtener dinero u objetos”, explicó.

De acuerdo con la investigación, los implicados acudieron al establecimiento y solicitaron el préstamo sin presentar identificación oficial. Argumentaron que podían validarse mediante su huella digital. Durante el procedimiento, colocaron en sus dedos fragmentos con huellas previamente clonadas, lo que permitió que el sistema los reconociera como clientes registrados y autorizara la operación.

Tras aprobarse el crédito, uno de los sujetos proporcionó una cuenta bancaria para recibir el dinero. Sin embargo, el fraude quedó al descubierto cuando intentaron comprar dos teléfonos celulares en el mismo lugar. En ese momento mostraron identificaciones, lo que generó sospechas entre el personal, ya que previamente habían afirmado no contar con documentos.

Elementos de la policía de Zapopan acudieron al sitio y realizaron la detención. Al momento de la revisión, les aseguraron fragmentos de huellas dactilares adheridas a acetatos, fijadas con una sustancia similar al silicón, además de pegamento, que utilizaban para colocarlas sobre sus dedos y suplantar identidades.

El fiscal señaló que este caso evidencia la sofisticación de los métodos utilizados para cometer fraudes, por lo que llamó a empresas e instituciones a reforzar sus protocolos de verificación. Advirtió que la autenticación biométrica, por sí sola, puede ser vulnerable si no se acompaña de documentos oficiales.

“Es un alertamiento a las empresas: no basta con identificar a las personas mediante la huella, también deben solicitar un documento oficial para evitar ser víctimas de un delito y la usurpación de identidad de terceros, a quienes posteriormente podrían cobrarles estos montos”, advirtió.

Asimismo, indicó que se mantiene abierta una línea de investigación para determinar si hubo filtración interna de datos, ya que las huellas utilizadas no se encuentran disponibles públicamente y debieron obtenerse desde la propia institución. La Fiscalía trabaja en coordinación con la empresa afectada para esclarecer el origen de la información y deslindar responsabilidades.