Asesinan a una joven de 19 años en un ataque armado contra una miscelánea de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Una joven de 19 años, de nombre Angelique, fue asesinada la noche del jueves durante un ataque armado a una miscelánea ubicada en la colonia Lomas de 5 de Mayo de esta capital.

Dos hombres armados que ejecutaron este ataque, en el que además dos personas resultaron heridas, igual lanzaron bombas molotov, con las que presuntamente buscaban incendiar el negocio.

La joven se encontraba en la tienda cuando los hombres llegaron en una motocicleta alrededor de las 21:30 horas del jueves y empezaron a balear el lugar.

Tras ser alcanzada por las balas, la joven fue llevada por sus familiares en un vehículo particular hasta una clínica ubicada en la colonia México 68, donde no quisieron recibirla, pues ya no presentaba signos vitales.

Este es el segundo ataque armado que se registra este mes en la colonia Lomas del 5 de Mayo.

La madrugada del pasado 16 de abril, un comando armado baleó una casa e incendió dos vehículos, causando terror entre los habitantes de esa colonia.

Una familia se encontraba en el interior del domicilio baleado, en el que incluso había niños, aunque ninguna persona resultó herida.

Cabe señalar que, de acuerdo con versiones periodísticas, estos ataques se relacionan con la disputa por el control del mercado Morelos de esta ciudad, donde se han registrado varios hechos de violencia en los últimos años.

Apenas el 19 de abril, sicarios en una camioneta rotulada como “Mariachi Xonaca” llegaron a ese mercado y atacaron a tres personas que se encontraban en un carro estacionado en ese mercado, las cuales fueron heridas, pero sobrevivieron al atentado.

Una de las víctimas fue levantada y después liberada, además, los hombres armados abandonaron la camioneta en una colonia junto con una cartulina que contenía una amenaza firmada por La Familia Michoacana.